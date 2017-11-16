Боровой: Минск предложил ввести миротворцев на Донбасс по указанию Кремля 8 16.11.2017, 13:01

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Константин Боровой

Любые действия белорусских властей полностью контролируются Россией.

Расположение миротворческой миссии ООН на линии разграничения сторон на Донбассе фактически приведет к разделению Украины, заявил в комментарии изданию "Гордон" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

Любые действия белорусских властей полностью контролируются Россией, заявил политик комментируя заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея о готовности страны направить на Донбасс своих миротворцев.

"Беларусь полностью контролируется Москвой. Это не самостоятельное государство. Думаю, предложение Минска ввести на Донбасс белорусских миротворцев было сделано по указанию Кремля. Как минимум, Москва попросила Минск выступить с такой инициативой. То есть это предложение России, сделанное от имени Беларуси. Поэтому я не стал бы придавать ему серьезного значения. Нынешний режим в Беларуси существует только благодаря тому, что поддерживается Россией. Как только сменится власть в РФ, то же самое произойдет и в Беларуси", – отметил Боровой.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин заинтересован в заморозке конфликта на востоке Украины.

"Идея Путина – заморозить конфликт на Донбассе. По сути, он хочет разделить государство. Посмотрите на Приднестровье. Там вроде как находятся миротворцы. Но на самом деле россияне просто разделили Молдову на две части. Аналогичная ситуация в Абхазии – там миротворческие войска к миротворческой деятельности не имеют никакого отношения. В случае с Украиной расположение миротворцев на линии разграничения сторон фактически также приведет к разделению страны. Именно поэтому Киев и Вашингтон настаивают на введении миротворческой миссии на всю оккупированную территорию. Кстати, в Крыму сейчас огромное количество чеченских "миротворцев". Они активно участвуют в разделе собственности и крышевании бизнеса", – подчеркнул Боровой.