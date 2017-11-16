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Католическое Рождество стало в Украине выходным днем

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  • 16.11.2017, 13:13
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Верховная Рада проголосовала за празднование Рождества по календарям обеих конфессий.

Католическое Рождество 25 декабря будет в Украине выходным днем. Однако теперь украинцам придется работать 2 мая. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады Украины.

Законопроект №5496 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде за основу и в целом поддержали 238 народных депутата.

Документ вносит Католическое Рождество в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины, а 2 мая из списка исключает. Изначально документ не предусматривал исключение из списка выходных 2 мая, однако председатель ВР Андрей Парубий внес в законопроект поправку.

«С принятием этого законопроекта Рождество Христово будет отмечаться в Украине дважды – по Григорианскому календарю 25 декабря и по Юлианскому – 7 января», — сказала глава комитета по вопросам социальной политики Людмила Денисова.

Теперь документ должен подписать спикер парламента и президент Украины Петр Порошенко. Затем текст опубликуют в официальном издании «Голос Украины». Закон вступает в силу на следующий день после дня публикации.


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