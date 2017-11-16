Наследие Мугабе: с чем диктатор оставил страну 6 16.11.2017, 13:31

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Роберт Мугабе

Фото: Reuters

Экономические проблемы Мугабе объяснял заговором западных стран под предводительством Британии.

Пока экономика Зимбабве все последние годы переживала то застой, то катастрофу, политическую, да и физическую, кончину Роберта Мугабе предсказывали неоднократно, но он постоянно рушил планы многих своих критиков и оппонентов - по крайней мере, до сей поры, пишет bbc.com.

Хотя, поддержав свою жену в качестве преемницы, он, возможно, зашел слишком далеко и потерял поддержку военной верхушки, которая до сих пор удерживала его у власти.

Ему 93 года, и его здоровье за последний год заметно ухудшилось, но, несмотря на это, он официально собирается в будущем году снова выдвигать свою кандидатуру на выборах.

Еще до выборов 2008 года он заявил: "Если ты отвергнут народом и проиграл выборы, значит, пришло время уйти из политики".

Однако набрав в первом туре меньше голосов, чем Морган Цвангираи, Мугабе проявил более характерную для себя непокорность, поклявшись, что "только Господь" может убрать его с поста.

А чтобы уж совсем наверняка - прибег к насильственным методам, дабы сохранить за собой власть.

Чтобы защитить своих сторонников, Цвангираи отказался участвовать во втором туре, и хотя Мугабе был вынужден в течение четырех лет делить власть со своим многолетним соперником, он по-прежнему остается президентом страны, которой правит с 1980 года.

Главное, что необходимо понять по поводу Мугабе, так это то, что он сделал себе имя во время гражданской войны 1970-х годов.

Фото: AFP

Символ освободительной борьбы

Тогда он воспринимался как герой революции, сражавшийся с правящим белым меньшинством за свободу своего народа, и именно поэтому многие африканские лидеры до сих пор воздерживаются от критики в его адрес.

Но с момента, когда Зимбабве обрела независимость, мир изменился, а его мировосприятие осталось прежним.

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Героические силы [правящей партии] Зимбабвийского африканского национального союза - Патриотического фронта (ЗАНУ-ПФ) все еще борются с этой злодейской парочкой - капитализмом и колониализмом.

Все критики изображаются "предателями и ренегатами", напоминая о гражданской войне, когда подобный ярлык мог означать смертный приговор.

Экономические проблемы Зимбабве Мугабе объясняет заговором западных стран под предводительством Британии, устроенным, чтобы свергнуть его из-за проводимой им политики захвата хозяйств белых фермеров.

Критики же винят его, заявляя, что Мугабе проявил полное непонимание того, как работает экономика в современных условиях.

Он всегда фокусировался на том, как поделить национальный пирог, а не на том, как его увеличить.

Фото: AFP

Однажды Мугабе заявил, что страна никогда не может стать банкротом - имея в июле 2018 года на руках резко сокращавшуюся экономику с ежегодной инфляцией в 231 миллион процентов, он был настроен испытать свою теорию до предела.

Профессор Тони Хокинс из Зимбабвийского университета отметил по поводу Мугабе: "Как только экономика начинает мешать политике, политика каждый раз одерживает верх".

В 2000 году, впервые столкнувшись с серьезной оппозицией, Мугабе разрушил то, что когда-то было одной из самых многоотраслевых экономик на африканском континенте, с тем, чтобы удержать власть в своих руках.

Он захватил фермы, принадлежавшие белым владельцам, которые были основой экономики страны, и распугал инвесторов, однако чисто в политическом смысле Мугабе обставил всех своих соперников - ведь он остался у власти.

Любой ценой

Тактика, к которой прибегал он и его сторонники, взята целиком из гражданской войны.

После того как на референдуме 2000 года он потерпел первое поражение за всю свою карьеру, Мугабе воспользовался помощью своих личных ополченцев - самозваных ветеранов войны, поддерживаемых службой безопасности, главными методами которых были насилие и убийства.

Восемь лет спустя это повторилось, после того как Мугабе проиграл в первом туре президентских выборов.

Когда это необходимо, все государственные рычаги - войска безопасности, госаппарат, государственные СМИ, в основном контролируемые членами ЗАНУ-ПФ, - ставятся на службу правящей партии.

Человек, который когда-то боролся за принцип "один человек-один голос", ввел предписание, требовавшее, чтобы потенциальные избиратели доказывали свою прописку с помощью счетов за коммунальные услуги, что молодые безработные, составлявшие основу электората оппозиции, вряд ли могли продемонстрировать.

Одним из безусловных достижений 33-летнего правления этого бывшего учителя стало продвижение образования. На сегодня в Зимбабве самый высокий во всей Африке уровень грамотности - 90% населения владеют грамотой.

Скончавшийся в начале XXI века политолог Мазипула Ситхоул однажды сказал, что, продвигая образование, президент "роет себе могилу".

Молодежь, получившая это самое образование, смогла сама проанализировать проблемы Зимбабве, и большинство стало винить в отсутствии рабочих мест и растущих ценах коррумпированную власть и плохое управление.

Карикатурная фигура

Мугабе может, конечно, думать, что будет легче управлять страной покорных фермеров, живущих натуральным хозяйством, чем хорошо образованной рабочей силой, занятой на производстве.

Он утверждает, что борется от лица сельской бедноты, однако большая часть земель, которую он захватил, оказалась в руках его приспешников.

Фото: AFP

Архиепископ Дезмонд Туту полагает, что президент-старожил превратился в карикатурную фигуру, олицетворяющую типичного африканского диктатора.

Во время президентской кампании 2002 года Мугабе вдруг начал носить рубашки ярких цветов с собственным портретом - этот стиль он позаимствовал сразу у нескольких печально известных африканских правителей.

В предыдущие 20 лет этот консервативный человек появлялся на публике исключительно или в застегнутом на все пуговицы костюме и при галстуке, или же в костюме в стиле сафари.

Многие зимбабвийцы, и не только они, задавались вопросом: почему он не хочет уйти от дел, чтобы насладиться остатком лет со своей молодой семьей?

Фото: AFP

По рассказам его второй жены Грейс, которая на 40 лет моложе его, Мугабе просыпается каждый день в 4 утра, чтобы сделать зарядку.

Мугабе было 73 года, когда Грейс родила их третьего ребенка - Чатунгу.

Мугабе заявляет, что он убежденный католик, и прихожанам католического собора в Хараре периодически приходится потесниться, когда там во время воскресной службы появляется президент в окружении многочисленной охраны.

Однако его католицизм не помешал Мугабе зачать двоих детей с Грейс - в те времена бывшей его секретарем, - когда его первая жена, ганийка Салли, пользовавшаяся популярностью в народе, умирала от рака.

"Король"

Хотя предсказания об уходе Мугабе всегда оказывались преждевременными, все же напряжение последних лет совершенно очевидно сказывается на нем, и его когда-то безупречный внешний вид теперь порой выглядит довольно потрепанным.

В 2011 году в американской дипломатической депеше, распространенной Wikileaks, говорилось, что у него рак простаты.

Фото: AFP

Как бы то ни было, Мугабе - чрезвычайно гордый человек.

Он заявил, что уйдет, только когда его "революция" будет завершена.

По его словам, это означает перераспределение земель белых владельцев, однако он также хочет собственноручно выбрать своего преемника, который, естественно, должен быть выходцем из его партии.

Это также подразумевает, что ему обеспечены спокойные годы старости, без всяких расследований в отношении его собственного правления.

Периодически появлялись предсказания о том, что либо его собственная партия, либо соседи Зимбабве в конечном счете бросят Мугабе вызов, однако на деле и те и другие проявляли лояльность - пока.

Дидимус Мутаза, бывший одно время ближайшим соратником Мугабе, но теперь с ним рассорившийся, однажды сказал в интервью Би-би-си, что по традиции в Зимбабве короли заменяются, только когда они умирают, а "Мугабе - наш король".

Однако похоже, что некоторые из его бывших союзников были не готовы к династии.