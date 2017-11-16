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Фотофакт: Из-за языковой ошибки курильщикам в Беларуси пообещали святость

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  • 16.11.2017, 13:37
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Очередной языковой курьез возник из-за неграмотности Минздрава.

На пачках белорусских сигарет появились новые устрашающие картинки с короткими сообщениями о том, что грозит курильщикам. На одной из картинок Минздрав предрекает «пакутніцкую смерць», неправильно переведя с русского языка «мучительная смерть». В итоге вышла «мученическая». А правильно по-белорусски должно быть «пакутлівая», пишет сайт kp.by.

Ошибка является не только забавной, но и грубой, пишет Katolik.life: ведь мученичество у католиков и в целом в христианстве - это одно из оснований для признания человека святым. А курение, кроме вреда здоровью, ничего хорошего не приносит.


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