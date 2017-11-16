В Бресте показали фильм о еврейском сопротивлении 16.11.2017, 13:59

Фильм рассказывает о героизме повстанцев в гетто.

В еврейской общине «Бриск» 14 ноября состоялась презентация документального фильма «До последнего шага», пишет b-g.by.

Лента израильского кинорежиссера-документалиста Бориса Мафцира — это часть большой киноантологии «В поиске неизвестного Холокоста». В нем отражены некоторые страницы истории Холокоста в Беларуси с лета 1942 года и вплоть до ликвидации всех гетто на ее территории. В это время, по разным оценкам, погибло примерно 800 тысяч евреев. О том, как это было, рассказывают свидетели тех событий, их потомки, историки, журналисты.

Борис Мафцир — режиссер и продюсер почти 400 фильмов и телесериалов. Родился в 1947 году в Риге. Занимал посты руководителя департамента культуры и искусства Министерства просвещения и культуры Израиля. С 2006 по 2012 годы был руководителем специального проекта мемориала «Яд ва-Шем» по документированию и увековечению имен евреев, погибших в Холокосте в СССР. Мафцир возглавляет киноотделение Академического колледжа ВИЦО в Хайфе.

Представленные факты свидетельствуют об огромных масштабах Холокоста. Однако в фильме идет речь не только о том, что нацисты уничтожали евреев и что за очень короткий срок с лица белорусской земли исчезла целая цивилизация, существовавшая многие столетия. Достаточно четко в нем прослеживается и та мысль, что обреченные на смерть люди, обычные мирные обыватели, оказывали отчаянное сопротивление, опровергается расхожее мнение о том, что все евреи — трусы и потому всегда безропотно шли на смерть.

В фильме собраны свидетельства о том, как, к примеру, люди ложками и другими подручными средствами копали тоннель, чтобы уйти с охраняемой территории гетто, а, вырвавшись из неволи, уходили в действующие партизанские отряды или создавали свои, еврейские.

Во многом эти события относятся к истории Брестчины. В фильме представлена трагедия урочища Бронная Гора, рвы которого стали последним земным приютом для евреев Брестского гетто. Также рассказывается о гетто в деревне Лахва (Лунинецкий район). На памятнике погибшим надпись: «Честь и слава!» Узнав, что каратели вот-вот уничтожат гетто, его обитатели сами подожгли свои дома. Под напором людских масс ворота гетто слетели с петель, узники отбирали оружие у оккупантов и убивали их. В итоге примерно 400 евреям удалось вырваться на свободу. Примерно половина из них потом ушла в партизаны. Многие при этом погибли, но и шансы на спасение были не велики. Восстание было поднято для того, чтобы «умереть, как люди».

Борис Мафцир

Фото: holocaustinussr.com

«Мои родители были в Лидском гетто, — рассказала после просмотра фильма член общины «Бриск» Лариса Кру. — Отца вывели из гетто партизаны. Какое-то время он был единственным врачом в партизанском объединении, воевавшем в Налибокской пуще. Мать тоже сумела спастись из гетто, она тоже попала в партизанский отряд. Так что я не понаслышке знаю об участии евреев в борьбе с фашизмом. Фильм, который мы посмотрели, нужно показывать любой аудитории. Это поможет сломать стереотип — евреи покорно шли на смерть».

Брестчанин Ефим Басин считает, что особенно полезным будет посмотреть этот фильм молодежи, потому что восстания в гетто — это до сих пор малоизученная тема. И по этому вопросу у общины уже есть определенные договоренности.