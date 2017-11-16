Житель Гродно съездил в лес за грибами за $21,4 тысячи 18 16.11.2017, 14:10

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У гродненца, кроме штрафа, могут конфисковать и авто.

49-летний житель Гродно Владимир может получить в свою биографию уголовное дело и лишиться машины и кучи денег только за то, что несколько часов повозил в своем авто труп не им сбитого животного.

Свою историю он рассказал s13.ru.

«Эта история случилась 10 августа 2017 года. В 8.00 ехал со своей женой за грибами на микроавтобусе Mercedes 215D. Маршрут Гродно — Августовский канал — лес за деревней Соничи. При выезде из города за заправкой через метров 200 на обочине увидел тушу косули и решил ее подобрать.

Дело в том, что у меня 4 собаки: подобраный алабай и 3 шпица. Туша признаков жизни не подавала. Жена была против, но я твердолобый. Загрузив тушу в автомобиль, поехал за грибами в лес. Насобирав грибов, к 11 часам решил ехать домой, но в это время уже пригрело солнышко и туша начала характерно вонять.

Тогда я принял решение оставить ее в лесу. А уже вечером 14 августа мне позвонили из Районного РОВД и пригласили на беседу.

Сообщив им, что жена уехала в Польшу на авто для прохождения сервисного ремонта и мне не на чем передвигаться, работники милиции согласились доставить меня в РОВД сами. И тут началось…

Я оказался преступником, который нанес непоправимый вред Государству по статье 282-1 УК РБ. Работник следственного отдела составила протокол, свозила в лес на место выгрузки косули и ко мне домой для обыска и описи имущества. На следующее утро, в 7.00, приехали за мной и посадили на 3 суток в ИВС.

Следствием установлено, что косулю сбил автомобиль 9 августа в 21.00 и были вызваны работники ГАИ. На заправке имеется камера, она все зафиксировала. Дома у меня во время обыска косуля не обнаружена, на моем костюме, в котором я ездил за грибами, следов крови тоже нет, а ущерб государству 120 базовых есть. Хотя природоохрана оценила живую косулю европейскую в 7 базовых…

14 октября было возбуждено уголовное дело. Мои ходатайства в районную и областную прокуратуру о переводе моего дела из уголовного в административное было отклонено. Президентская комиссия отписалась, что она такие вопросы не решает.

Три месяца длится это моральная пытка. Эта статья 282-1 УК РБ была принята против браконьеров? Я не охотник, просто нормальный человек, который совершил глупость. Кому выгодно делать из меня преступника?

Мой автомобиль оказался серьезно сломан. Приблизительный ремонт 1500-2000 евро. Денег нет, авто стоит в Польше.