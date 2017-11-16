Как рабочий из Бобруйска открыл пивной бар с немецкой атмосферой 1 16.11.2017, 14:17

1,540

Александр Бобров с женой работают с утра до вечера и за уборщиц, и за кладовщиков, и загрузчиков.

2,5 года назад рабочий «Бобруйскагромаша» Александр Бобров стал владельцем пивного бара «Beerлога». Сегодня Александр рассказывает bobruisk.ru, как удается совмещать работу и бизнес и зачем ему вообще все это нужно.

Александру Боброву 54 года. Он окончил бобруйский автотранспортный колледж. Последние более 15 лет трудится простым рабочим на «Бобруйскагромаше».

Идея. О своем деле Александр, по его словам, задумался давно.

– Хотелось работать на себя, но каких-то конкретных замыслов не было, – говорит он.

Ясно было одно – чтобы открыть свое дело, нужно собирать деньги. А еще хотелось, чтобы бизнес приносил не только доход, но и был в удовольствие.

Реализация. Вариант появился. В 2015 году горисполком объявил аукцион на право аренды одного из помещений на ул. Минской, 54 (здание, где баня).

Аукцион по продаже права аренды – это способ определения арендатора имущества. Им становится лицо, предложившее наивысшую цену. Александру Боброву за право аренды помещения почти в центре города площадью 37 кв. м пришлось заплатить 10 тысяч долларов.

Но место «намоленное». Долгое время здесь находился бар «Філіпп», с владельцем и персоналом которого Александр и его супруга Ольга были хорошо знакомы. Поэтому супруги и решили не изобретать велосипед, а снять это помещение и открыть свой бар.

Открытие. От момента получения права аренды до открытия бара «Beerлога» прошло 4 месяца. Открытие бара состоялось 1 июня 2015 года.

– Могли открыться и раньше, но хотелось сделать качественный ремонт, подготовить «обновленную версию» этого места, – говорит Александр.

Вид барной стойки владелец придумал сам, важно было, чтобы она была функциональна. С оформлением интерьера активно помогала супруга – шила скатерти, общалась с местными ремесленниками, подыскивая различные предметы, которые подчеркнули бы стиль помещения, принесла поделки, сделанные своими руками.

«По наследству» от «Філіппа» досталась большая круглая картина, на которой в образах ковбоя и монаха были изображены самые первые владельцы бара на Минской, 54, открывшие его еще в 2004 году. Картину решили оставить.

Бывшие работники «Філіппа» помогли и с ремонтом. А новый хозяин бара принял решение не менять персонал.

– Бармен – он ведь отчасти еще и психолог. Клиенты к ним привыкают, и им не так уж важно, как называется заведение, главное, чтобы люди в нем были хорошие, – считает Александр.

«По наследству» от «Філіппа» досталась большая круглая картина, на которой в образах ковбоя и монаха были изображены самые первые владельцы бара на Минской, 54, открывшие его еще в 2004 году.

Название. Почему именно бар? И почему пивной?

– Пришлось некоторое время работать в Германии, и я буквально проникся атмосферой их пабов, – признается Александр Бобров. – Баров там много, на каждой улице, и каждый по-своему уютный. В каждом – свое пиво и свои постоянные клиенты. Мы в своей «Beerлоге» стремимся воссоздать такую же атмосферу.

Название заведению тоже придумалось сразу.

– Хотелось, чтобы оно отражало ассортимент и при этом звучало уютно.

Кстати, два соседних специализированных магазина живого пива бару не мешают.

– У всех давно уже сформировался свой круг поклонников, – улыбается Александр.

Работа. А вот совмещать две работы Александру Боброву сложно.

– После завода сразу иду в бар, но отдыхать мне там точно не приходится, – смеется он. – Нужно убрать пустые кеги, принести новые, проверить и расставить поступивший товар, съездить за закусками, разобраться с документами.

После закрытия – обязательная уборка помещения, а закрывается бар в 24.00.

– Так что, домой приходим не раньше половины второго ночи, а в 8.00 уже ждем посетителей, работаем без обеда и выходных.

Без помощи жены точно не обойтись.

– Она может и за стойкой постоять, и товар принять. В таком, как у нас, семейном бизнесе нет ни уборщиц, ни кладовщиков, ни грузчиков – мы все делаем сами, – рассказывает Александр Григорьевич.

Так, может, стоит бросить работу на «Бобруйскагромаше» и целиком посвятить себя «Beerлоге»? На этот вопрос владелец бизнеса отвечает так:

- Это, конечно, не просто, но у меня есть дочь, ей 6 лет, и я хочу обеспечить своему ребенку стабильное будущее. Нужно откладывать деньги, которые могут понадобится на учебу, на репетиторов, на платные развивающие кружки. Хочется ведь дать ребенку все самое лучшее. На заводе я работаю с 7.00 до 16.00, потом – в бар. Конечно, сложно, но я всю жизнь привык много трудиться. Поэтому сейчас все идет уже по накатанной. Стараюсь немного отдохнуть в выходные – и снова за работу.

Планы и мечты. В «Beerлоге» продается около 30 видов пива. И белорусское, и зарубежное. Закуски стандартные – рыба, орешки, чипсы. В «Короне», по договору, предприниматель закупает в основном несладкую выпечку (пирожки, сырные «конвертики», беляши, корзинки из теста с запеченной курицей и сыром).

Александр Бобров мечтает открыть еще одно заведение общепита, побольше.

– В этом помещении мы сегодня можем разместить только небольшой бар, а хотелось бы еще иметь свою кухню, вкусно и сытно кормить людей, – делится планами хозяин «Beerлоги». – Хотели бы готовить блюда немецкой и белорусской кухни.

В Германии многие пабы варят свое собственное пиво.

– У нас, наверное, не получится работать в таком формате. Хотя очень хотелось бы, – говорит Александр.

Сложности. Большая проблема, по мнению А. Боброва – каждое лето открывать площадку для уличной торговли возле бара:

– Сначала ждешь решения горисполкома об организации летней торговли. Потом – появления на официальном сайте горисполкома объявления о наличии свободных площадок. Только после этого можно подать заявление на аренду. При этом, если на одно место претендует два юридических лица, то еще организуется и аукцион на право аренды.

И все же, открыв бар, на жизнь заработать можно, уверен Бобров. Правда, на жизнь без излишеств. Но важно иметь терпение. Деньги «отобьются» совсем не сразу. «BeerЛога» начала окупаться спустя два года после открытия.

– Работать на себя, конечно, сложнее, чем на дядю, – говорит Александр. – Вся ответственность на тебе, ты должен понимать все тонкости и предпринимательства, и своего дела. Но это интересно.