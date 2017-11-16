Доллар привычно обновил годовой максимум 16.11.2017, 14:42

Американская валюта растет двенадцатые торги подряд.

На валютных торгах 16 ноября доллар США продолжил укрепляться к белорусскому рублю, сохранив позиции более чем годового максимума.

Как сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи, по итогам торгов курс евро снизился на 0,0056 рубля (0,24%) и составил 2,3646 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0011 рубля (0,05%) и составил 2,0068 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0170 рубля (0,51%) и составил 3,3466 белорусского рубля за 100 российских.