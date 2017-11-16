Рефат Чубаров: Беларусь открыто поддержала страну-агрессора Россию 16.11.2017, 14:50

Рефат Чубаров

Фото: EPA

Лидер крымско-татарского народа раскритиковал позицию официального Минска.

Лидер крымско-татарского народа Рефат Чубаров раскритиковал поведение официального Минска на международной арене. Поводом стало то, что 14 ноября Беларусь проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН по правам человека в Крыму, передает «Радыё Рацыя».

Он также обратил внимание на заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея насчет готовности выделить контингент миротворцев для содействия урегулированию конфликта на Донбассе:

«Беларусь открыто поддержала страну-агрессора Россию. Большего иезуитства, чем демонстрирует политическое руководство Беларуси в отношении Украины в последние три года, невозможно придумать», - подчеркнул Чубаров.