Каждому диктатору – койку в палате и курс детоксикации! Максим Горюнов

16.11.2017, 14:56

Максим Горюнов

Человек, облученный властью, не управляет собой и должен иметь право на лечение.

По CNN показывают старое интервью Мугабе.

Журналистка - уверенная в своей моральной правоте, как танк - спрашивает у нашего Роберта

- А почему бы вам не оставить власть?

Наш Роберт - потный, скукоженный, руки трясутся - несет околесицу о величии Зимбабве.

Видно, что у человека ломка, что власть для него - героин, что он не может не колоться.

И на самом деле вопрос журналистки звучит так:

«Дорогой Роберт, вы плотно сидите на героине уже двадцать лет. ваши дозы бьют рекорды.

Почему бы вам не бросить героин прямо сейчас?

Разве непонятно, что он не контролирует ЭТО?

Что ОНО им управляет?»

Мне кажется, что мы должны сделать шаг навстречу диктаторам.

Мы должны осознать весь ужас их положения.

Человек, облученный властью, не управляет собой и должен иметь право на лечение, а не как сейчас - на пулю в лоб.

Следует открыть лечебницу где-нибудь в Альпах.

Чтобы психоаналитики и нейрофизиологи помогали им прийти в себя.

Возможно, диктаторы – последние ведьмы нашего мира.

Мы убиваем их, обвиняя в наших бедах, как когда-то наши предки жгли ведьм, якобы наведших порчу.

Но разве диктатор виноват в том, что гражданам плевать на свои гражданские обязанности?

Граждане сами укололи Мугабе диктаторством. Разумеется, он подсел.

Мы - люди, власть - наш сильнейший наркотик.

Спасем диктаторов от средневековой толпы!

Каждому диктатору - койку в палате и курс детоксикации!

Максим Горюнов, facebook.com