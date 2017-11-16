Жилье для белорусских семей станет еще большей роскошью 4 16.11.2017, 15:07

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Постановление правительства вступает в силу с 17 ноября.

В Беларуси изменили условия отнесения к категории малообеспеченных для получения льготных кредитов.

Нововведение предусмотрено Постановлением Совета Министров от 4 ноября 2017 года №835.

Новая редакция Положения об отнесении граждан к категории малообеспеченных для получения господдержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В документе расширен перечень доходов, из которых складывается совокупный доход семьи. Теперь к ним отнесены доходы нотариусов, занимающихся деятельностью в нотариальных бюро; доплаты за ученые степени и звания; денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания, если они носят ежемесячный характер; гранты Лукашенко в науке, образовании, здравоохранении, культуре; доходы, полученные от использования объектов интеллектуальной собственности, и т.д.

Изменен порядок определения стоимости заявленного имущества гражданами.

Постановление вступает в силу с 17 ноября.