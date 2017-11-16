Игорь Криушенко: Широкий круг кандидатов в сборную Беларуси я уже просмотрел 1 16.11.2017, 15:13

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал о дальнейших планах команды.

Ноябрьскими гостевыми спаррингами с армянами (1:4) и грузинами (2:2) национальная сборная Беларуси завершила выступления в уходящем году. Главный тренер нашей дружины Игорь Криушенко в беседе с корреспондентом «Прессбола» рассказал о дальнейших планах команды:

- Следующим официальным турниром станет для нас Лига наций, которая стартует в сентябре будущего года. Соперников узнаем 24 января, когда пройдет жеребьевка. А пока подыскиваем спарринг-партнеров на товарищеские матчи в марте и июне. В каждом из этих месяцев планируем по две встречи, причем летом — возможно, с участниками чемпионата мира, которые будут проводить последние репетиции перед стартом. Просмотр широкого круга кандидатов в сборную я закончил и в предстоящих товарищеских поединках уже займусь наигрыванием состава.