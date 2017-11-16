Фигуранты «дела патриотов» рассказали о новых вызовах на допрос 2 16.11.2017, 15:19

1,541

С патриотов по-прежнему не снято обвинение, не освобождены они и от подписки о невыезде.

Фигурантов «дела патриотов», обвиняемых по статье «создание незаконного вооруженного формирования», продолжают вызывать на допросы. Как сообщил «Еврорадио» фигурант дела Мирослав Лозовский, во время допроса следователи задавали уточняющие вопросы «по отдельным моментам».

«Вызвали и уточняли по каким-то отдельным моментам. Были поставлены несколько конкретных вопросов: где был и в какие периода времени. На этом все», - рассказал Лозовский.

Как стало известно журналистам, на прошлой неделе на допросы вызывали распространителя белорусских книг Алеся Евдахо и отличника МЧС, туриста-экстремала Андрея Дундукова. Но делиться подробностями как самого допроса, так и вообще «дела патриотов» они не стали — находятся под подпиской о неразглашении. По-прежнему с них не снято обвинение, не освобождены фигуранты дела и от подписки о невыезде.

По словам допрошенных, разговоры о возможном скором закрытии дела следователи не вели, но и даты следующего допроса не назначены.

Напомню, 21 марта Лукашенко заявляет о задержании «нескольких десятков боевиков». Через несколько часов после заявления белорусского правителя, в ночь с 21 на 22 марта, приходят за Алесем Евдахо и Мирославом Лозовским, бывшим руководителем «Белого легиона».

В течение следующих дней за решеткой по обвинению в «создании незаконного вооруженного формирования» оказываются 20 человек. На свободу из СИЗО последний задержанный вышел 30 июня, но обвинения с них так и не были сняты, а дело до сих пор не закрыто.

25 октября председатель Следственного комитета Иван Носкевич пообещал, что до конца осени они «поставят точку в этом деле».