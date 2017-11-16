Как съездить из Минска в Ригу за 10 евро

Как съездить из Минска в Ригу за 10 евро3
- 16.11.2017, 15:28
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Дешевые билеты можно купить до 19 ноября.
Lux Expres предлагает билеты из Минска в Ригу со скидкой 50% на поездки - с 20 ноября по 20 декабря, пишет tio.by.
Успеть купить билеты можно до 19 ноября. Количество мест ограничено.
Направления и цены (в одну сторону):
Минск — Рига / Рига — Минск = 10 евро;
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