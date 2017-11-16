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Как съездить из Минска в Ригу за 10 евро

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  • 16.11.2017, 15:28
  • 2,786

Дешевые билеты можно купить до 19 ноября.

Lux Expres предлагает билеты из Минска в Ригу со скидкой 50% на поездки - с 20 ноября по 20 декабря, пишет tio.by.

Успеть купить билеты можно до 19 ноября. Количество мест ограничено.

Направления и цены (в одну сторону):

Минск — Рига / Рига — Минск = 10 евро;

Купить билеты со скидкой можно на сайте — luxexpress.eu/ru, отправиться в путешествие с апреля по июнь. Перед покупкой укажите промо-код: november.


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