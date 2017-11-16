«Помощь Собеса многодетным — банальная ловушка» 7 16.11.2017, 15:40

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Фото: kp.by

В Беларуси изъять детей могут у каждого.

В «Белорусский документационный центр» пришло письмо, подписанное «Ольга С., мама троих детей, г. Борисов». Описанные в письме проблемы известны каждому, кто воспитывает маленьких детей, когда представители дошкольных и школьных заведений могут ходить по квартирам с проверками, а при поступлении детей в ясли в анкете спрашивают даже метраж вашей квартиры и количество приписанных там человек, словно, если люди живут в тесноте, государство поможет им решить жилищную проблему.

Многие помнят, что в начале года общественность была возмущена распечаткой, опубликованной в социальных сетях, где за неуплату коммунальных платежей, угрожали изъять детей из семьи.

И люди понимают, что, сталкиваясь с государством даже в вопросе жизни своих детей — ты можешь оказаться полностью беззащитным. И, тем более, проблема шантажа изъятием ребенка знакома тем, кто занимает активную гражданскую позицию, когда дети могут стать заложниками у государства только за то, что кто-то из родителей вышел на акцию протеста.

Сайт публикует это письмо полностью, так как поднятые в письме проблемы могут коснуться каждого:

«Спасите наших детей!

Утром, перед работой, просматриваю новости в СМИ. Практически каждый день из какой-нибудь семьи изъят ребенок или семью признали находящейся в социально опасном положении (СОП). Детей забирают у алкоголиков, у «асоциалов»? — Нет.

С ужасом понимаю, что детей государство берет просто в заложники, ради выкупа. Не оплатили «коммуналку» 3 месяца — ребенка изъять! Кого интересует, что тебе зарплату не платят 4 месяца? Сейчас быстро погасишь задолженность, выплатишь досрочно все кредиты, устроишься еще на 5 работ и будешь вперед оплачивать «коммуналку» и все платежи, лишь бы родное дитя забрать из приюта.

Кстати, и за содержание в приюте надо платить —280 рублей в месяц. Глядя на бесконечные сборы помощи волонтерами самых элементарных и необходимых вещей для приютов — с ужасом понимаешь, что вряд ли эти деньги в полном объёме идут на содержание детей. Часто обращаешься в Собес за помощью, которую тебе, в том же Собесе, предложили, как многодетной маме? —Для начала — СОП, потом — комиссии и «детей изъять».

Оказывается, помощь Собеса — банальная ловушка. Работаешь независимым журналистом — СОП, ходишь на митинги — СОП, жалуешься на задержку зарплаты — СОП… От СОПа до изъятия ребенка из семьи один шаг. Чтобы упростить себе работу, были придуманы т.н. «выездные заседания» — комиссия прямо у вас дома, при первом посещении, может постановить: «Немедленно изъять из семьи». Надо ли говорить, какой это стресс для детей? Что чувствуют родители в эти минуты? Изымать детей из семей, реально находящихся в СОП, — невыгодно. Нет гарантий, что родители будут платить. И придется государству полностью содержать такого малыша. Потом ему еще квартиру нужно дать. Нет уж, лучше изымать детей у платежеспособных родителей.

Тема изъятия детей из благополучных семей стала актуальной настолько, что даже ничем не интересующиеся алкоголики в курсе происходящего. Однажды я сделала замечание своим соседям — дебоширам, на их очень шумные «вечеринки». На что мне было сказано : «Будешь лезть не в свое дело —мы скажем, что ты своих детей бьешь, и у тебя их заберут». Я, конечно, на место их поставила. Да и не стали бы они никуда обращаться. Но, сам факт — уже и «такие» в курсе ситуации. И абсолютно понятно, что Соцзащита, скорее, поверит им, чем работающей, не пьющей, любящей своих детей маме. Это же отличные кандидаты в заложники. Главное здесь — любить своих детей и быть платёжеспособной — и ты становишься хорошим кандидатом в СОП.

На каком основании ты должен пускать в свою квартиру посторонних людей, которые, с нескрываемым удовольствием начинают проводить осмотр жилищных условий — лазят по холодильнику, по шкафам... Это очень противно и унизительно. Из-за того, что 18-й декрет наделил их безграничной властью — они себя стали вести, как «вершители судеб»: «Я решаю, что с тобой будет. И буду делать в твоем доме, что захочу». Не пустишь комиссию — СОП. Или сразу же — изъятие ребёнка. Только, уже с милицией и выломанной дверью.

Я обращаюсь ко всем оппозиционным партиям, кампаниям. Я обращаюсь ко всем родителям. Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям — давайте спасать наших детей!»