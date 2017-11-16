Кудрин: В России не осталось средств на выплаты пенсий 18 16.11.2017, 16:03

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Алексей Кудрин

В пенсионном фонде РФ образовался огромный дефицит.

Экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что у правительства не осталось денег, чтобы платить гражданам пенсию в том же объеме. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

На вопрос: «Неужели других ресурсов, чтобы платить старикам хотя бы нынешнюю скромную пенсию, не осталось?», Кудрин ответил: «Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде».

Он добавил, что за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн руб. в год).

«Почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», — заключил экс-министр.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что власти не обсуждают повышение минимального трудового стажа для пенсионеров.