Эксперт: «Уравнивание зарплат» может привести к бегству банкиров из страны 18 16.11.2017, 16:23

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В итоге бюджет не досчитается налогов, которые банковские топ-менеджеры платят со своих доходов.

Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. Такую точку зрения в разговоре с «Еврорадио» высказал старший аналитик «Альпари» в Минске Вадим Иосуб.

По мнению аналитика, зарплаты и бонусы менеджеров коммерческих банков не берутся «с потолка».

«Как правило, бонусы платятся из прибыли, то есть это в любом случае заработанные деньги. А во-вторых, они, как правило, привязаны к определeнным коэффициентам эффективности», — считает Иосуб.

Воплощение в жизнь требования регулировать доходы банковских топов может привести к бегству банкиров из страны.

«Беларусь — не единственная страна в мире. Если создать здесь неинтересные, неконкурентные условия труда для банковских менеджеров, у них возникнет соблазн уехать в какую-нибудь страну по соседству, — продолжает Вадим Иосуб. — Отток в другие отрасли вряд ли может быть массовым. Все-таки руководитель банка — это глубокий специалист в достаточно узкой сфере. Скорее всего, речь может идти даже не об увольнении, а о переводе части доходов в тень. В конце концов, именно банкам чисто технически проще всего реализовывать различные схемы».

В итоге бюджет не досчитается налогов, которые банковские топ-менеджеры платят со своих доходов.

«Специально думал над вопросом: можно ли найти хоть какой-то плюс в этих призывах ограничить «жирных котов» в доходах. Честно говоря, мне это не удалось. Это удивительно неправильное и даже глупое решение со всех точек зрения», — добавляет эксперт.