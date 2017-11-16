Айдер Муждабаев: Лукашенко уже совсем одурел 7 16.11.2017, 17:26

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Айдер Муждабаев

Фото: RFE/RL

Россия заменит гибридную армию миротворцев из Беларуси на реальную.

Айдар Муджабаев, известный журналист, на своей странице в «Фейсбуке» написал о том, что ведущая 112 Украина спросила у него о результатах голосования в ООН по крымской резолюции, и он заявил, что Беларусь не является нейтральной к Украине.

«Беларусь — по отношению к нам уж точно — и по факту, и формально не является нейтральной. Возможно, кого-то до сих пор вводят в заблуждения слова вежливости (на мой взгляд, лишние), сказанные в Киеве Порошенко белорусскому лидеру (вернее, диктатору и политической прислуге Кремля): «Он мне не просто партнер, а друг». Думаю, президент Украины уже жалеет о сказанном. А что до формальной стороны дела, то Беларусь — это единственный, если считать Армению за погрешность, не только политический, но и военный союзник РФ в мире», - пишет Муждабаев.

По его словам, если украинские власти согласятся на ввод на Донбасс миротворцев из Беларуси, то в этом случае гибридную армию Россия заменит на реальную. Также Муждабаев добавил, что «Лукашенко уже совсем одурел», если его послы голосуют против Украины.