В России будет введена система Tax Free 1 16.11.2017, 17:18

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Госдума приняла законопроект, вводящий в России систему возврата НДС иностранцам.

Госдума на заседании в четверг, 16 ноября, приняла в финальном третьем чтении законопроект о введении в России системы tax free, подразумевающей возврат иностранным гражданам налога на добавленную стоимость (НДС) на приобретенные в стране товары. Законопроект предлагает внести соответствующую статью в Налоговый кодекс, передает DW.

Сумма покупки, с которой будут возвращать налог, должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Нулевая ставка НДС также устанавливается на услуги, которые российские компании предоставляют иностранцам.

Дополнительная нагрузка на бюджет

Введение системы tax free обойдется российскому бюджету дополнительно в 150-200 млн рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта. Дополнительные расходы Федеральной таможенной службы при этом составят 50 млн рублей, а Федеральной налоговой службы - 213,2 млн рублей единовременно и 94,2 млн рублей ежегодно.

Возврат налога не будет распространяться на граждан государств Евразийского экономического союза, с которыми у России действует режим беспошлинной торговли. Он также не будет осуществляться при покупке подакцизных товаров - к примеру, алкоголя.

Система должна заработать через месяц после опубликования закона, сообщает РБК. По данным издания, Минпромторг утвердит перечень компаний, которые в нее войдут. В пилотном запуске должны участвовать такие магазины, как ГУМ, ЦУМ и Петровский пассаж в Москве.