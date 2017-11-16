Cтанислав Богданкевич: У нас почти все банкиры в оппозиции к власти 1 16.11.2017, 17:40

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Станислав Богданкевич

Заявления Лукашенко - уровень высказываний в подворотне.

Зарплата белорусских банкиров как минимум раз в десять меньше, чем у их российских коллег. Экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич рассказал belaruspartisan.org, из каких бонусов состоит зарплата банкиров и не уйдут ли они благодаря Лукашенко в оппозицию.

- Станислав Антонович, расскажите, какая зарплата у вас была в бытность председателем Нацбанка?

- Мой оклад был на уровне первого заместителя премьер-министра. Моя зарплата согласовывалась с президиумом Верховного совета, потому что мы не были подотчетны правительству. Нацбанк тогда по закону был самостоятельным, суверенным, имел большую автономию и отчитывался перед парламентом, как и везде в мире.

Если переводить в доллары, то моя зарплата была не такой уж и большой. Помню, когда председатель Центробанка России Геращенко убеждал меня о необходимости объединения денежных и банковских систем Беларуси и России, то говорил мне: "У тебя зарплата 50 долларов, а я тебе 1500 положу!".

Сегодня, кстати, зарплата банкиров в России – около 20-30 тысяч долларов, а может, даже и больше. А белорусские банкиры получают максимум 2-3 тысячи долларов. Но есть более скромные цифры -- все зависит от банка.

А большинство рядовых работников банков получают довольно средние заорплаты, некоторые – даже мизерные! И 300, и 500 долларов, максимум 1000 – это зарплата абсолютного большинства работников банков.

- Кажется странным, что руководитель современной страны пытается подвести всех под какой-то минимум и заявляет: "Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам"

- Да и сама идея, что, например, уменьшение зарплаты руководителя банка позволит снизить процентные ставки – абсолютно малограмотная. Если у кого-то более высокие ставки, то потери несест только собственник банка, акционер, -- ему меньше остается прибыли. А процентные ставки определяются инфляцией и платежеспособюностью кредитозаемщиков. Когда кредит выдается какому-то убыточному "Гомсельмашу" – это рисковый кредит, и банк завышает процентную ставку. И правильно делает!

- Так может, здесь другая идея: тот кусок зарплаты, который отберут у банкиров, добавят малоимущим, тем, кто зарабатывает, условно говоря, 150 долларов?

- Я хочу напомнить, что есть такая священная корова, как частная собственность. И если мы ориентируемся на рыночную экономику, то собственник должен решать, кому и сколько платить.

У нас самые крупные банки -- государственные. И кто запрещает государству определять уровень оплаты труда высшего персонала коммерческих банков, в которых большая доля госсобственности?

А в частных банках есть акционеры, они создали банк, они его хозяева, и если кто-то со стороны будет вмешиваться в их деятельность...

Вот поэтому и не идут к нам инвестиции, в том числе и в банковскую сферу экономики, потому что постоянные вмешательства административной власти в эту сферу происходят!

Надо уважать частную собственность и не мешать акционерам быть хозяевами. И если они снижают свои доходы на вложенный капитал, на акции, а больше платят вип-персоналу, чтобы он не воровал, был профессионально подготовлен, чтобы внедрялись новейшие технологии – что здесь плохого?..

- Лукашенко говорит, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы: "Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят". Можете пояснить, из чего складываются эти самые бонусы, на которые якобы жируют банкиры?

- Если по итогам года в каком-нибудь конкретном, допустим, "Белгазпромбанке" или "Белпромстройбанке", принадлежащим российскому капиталу, по всем показателям полный порядок: высокая рентабельность, высокая степень ликвидности, нет плохих невозвратных активов, то почему бы и не дать высокую премию, которую и называют бонусом? Премию дают собственники банка за счет уменьшения распределяемой прибыли на акции.

С другой стороны, если Лукашенко так волнует зарплата банкиров, то почему бы не провести конференцию с участием правительства и банкиров, и обсудить эти вопросы? Есть банковская ассоциация, почему бы там не поговорить об этом, дать какие-то рекомендации акционерам и собственникам, которые, открывая банк, обращаются за лицензиями в Нацбанк? Но зачем это все делать так топорно, через президента-диктатора? Это же не нормально!

- Да вообще ненормально вот так публично и уничижительно на всю страну обсуждать чужую зарплату!

- Я не против того, чтобы систему оплаты труда усовершенствовать. Кстати, раньше по банковской сфере была установлена разница в оплате вип-персонала и среднего, рядового работника. Если не ошибаюсь, было соотношение 8 к 1. И что тут новое придумывать? Не устраивает эта схема – нужно обсудить, но для чего в эту тему, тем более публично, вмешиваться Лукашенко? Чтобы имидж инвестиционного климата в Беларуси еще понизить?

- Как думаете, понравится банкирам, что Лукашенко обозвал их "жирными котами"?

- Я понял бы, если бы это кто-то в подворотне сказал, но когда руководитель страны... Разве он не понимает, что подобными выражениями вредит и экономике, и стране?

Ведь банковская сфера – не последняя в экономике страны. Устойчивость денежной системы, снижение процентных ставок, стабильность курса и так далее – чем плохо, если есть профессионалы? А их в Беларуси максимум 100, высокооплачиваемых, если не меньше...

- Вообще, чем больше богатых людей – тем лучше для страны. Разве нет?

- Да. И, кстати, почему нужно привязывать зарплаты банкиров к зарплате председателя Нацбанка? Я когда-то получал меньше, чем председатель "Приорбанка" Сергей Костюченко. Мой студент, начальник какого-то подразделения, тоже получал больше, чем председатель Нацбанка.

Перекосы, может, и были, но все это нужно обсуждать приватно. Выносить на публику такие моменты не стоит, даже если в этой сфере действительно имеются какие-то проблемы. Но есть иные пути обсуждения, без вмешательства в деятельность бизнеса!

Частный бизнес хочет кому-то платить больше – пусть заплатит. Я обычно привожу пример с заводом, где есть высококлассный токарь. И он зарабатывает больше, чем директор завода. Разве в этом есть что-то плохое? Он свои деньги заработал! И если у коммерческого банка великолепные показатели, в том числе и по прибыли, почему бы собственникам банка не поощрить такого руководителя, чтобы он не ушел и не возглавил какой-то российский банк?

- Подобные высказывания Лукашенко могут сделать банкиров оппозиционерами?

- Они и так в оппозиции почти все. Другое дело, что не все на публике озвучивают. Я немного слежу за их выступлениями. Конечно, единицы пока имеют смелость высказываться свободно: тот же Бобарико, иногда Костюченко. Но за ними стоят австрийские, российские собственники – им не так страшно. А если собственники в пределах Беларуси, то не каждый банкир позволит себе быть максимально свободным...