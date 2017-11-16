На белорусско-польской границе стали «закручивать гайки» 16.11.2017, 18:14

Поляки ужесточают контроль, а предприимчивые белорусы по «таксе» переправляют россиян без очереди.

В последнюю неделю на белорусско-польской границе сложилась интересная ситуация. Ее комментируют в основном «возвращенцы» с той стороны Буга. Говорят, что контроль со стороны польской таможни усилился в разы после нескольких попыток «прорыва» границы со стороны «челноков». Удачных или нет – судить не нам, а польским правоохранителям. Но факты и попытки имеются. А заодно имеется у наших людей и ряд аннулированных виз за различные таможенные прегрешения. Раз попался, другой – на третий многие попрощались с «шенгеном». И на прошлой неделе тоже, пишет сайт «Вечерний Брест».

Польская таможня отвечает контрабандистам

Возле площадки КУП «Приграничный сервис» на «Варшавке» непривычно малолюдно. Нет, очередь на границу есть. Но она вся умещается на внутренних площадях сервиса, и вдоль приснопамятного забора в сторону крепости – ни души. В основном стоят «по-живому». «Пропускников» в понедельник почти нет, те, кто по электронной записи, сильно общую массу не сдерживают. За тот час, что корреспонденты «ВБ» провели на «Варшавке», машины на белорусских, польских и российских номерах исправно устремлялись в сторону пограничного шлагбаума. Никаких склок, влезаний «впереди паровоза». Даже как-то непривычно.

– У многих истекли сроки использования полугодичных пропусков, – комментирует ситуацию директор КУП «Приграничный сервис» Виктор Рясный. – Желающих по ним проехать стало меньше раз в пять. Остались те, кто в свое время приобрел годичные пропуска или в последний момент весной-летом приобрел документ на полгода. Но таких людей не так много. Госпогранкомитет сдержал обещание: теперь пропуска не выдают просто так, нужно много различных бумаг. И электронная очередь вошла в нормальное русло. Если смена у польской таможни работает без сбоев, то у нас и приоритетное направление, и живая очередь идут хорошо. Причем электронная бронь пользуется все большим спросом.

Наслышан Виктор Владимирович и об изменениях по ту сторону Буга. Говорит, количество «возвращенцев» с аннулированными визами действительно выросло в последние дни. В основном это те, для кого граница стала способом подзаработать.

«Стольник» – такса «толкача»

На днях прошла информация, что и в трудной для «челноков» ситуации нашлись самые предприимчивые. Двое брестчан, имея на руках те самые пропуска от ГПК, за определенную плату перегоняли на польскую сторону тех, кому не хотелось стоять в очереди. Брестские правоохранители вычислили «предпринимателей» и силами ОБЭП Московского РОВД сумели прекратить противозаконную деятельность. Заместитель начальника Московского РОВД Бреста Александр Талатынник в беседе с корреспондентом «Вечерки» данный факт подтвердил:

– Да, такой случай имел место. Сейчас по факту незаконной деятельности двух жителей Бреста Следственным комитетом проводится проверка, устанавливаются схемы преступления. Более подробная информация появится позже.

Директор «Приграничного сервиса» Виктор Рясный уверен, что случай задержания таких «толкачей» может быть не единственным.

– Они («толкачи». – Ред.) на границе работают уже давно, еще до системы пропусков и электронной очереди. Сейчас тоже активизировались. Ведь, когда пропуска выдавали всем желающим, особой необходимости в их услугах не было. Сегодня возможностей быстрее проехать стало меньше. Мы эту ситуацию тоже отслеживаем, ведь все проезды по пропускам фиксируются в компьютере. И видим, что условный Иван Иванович с утра переезжает границу на одной машине, в обед – на другой. Некоторые и три рейса в день могут сделать. О таких случаях мы, конечно, сообщаем правоохранителям, но с точки зрения законодательства им сложно что-то предъявить. Деньги за свою услугу «толкачи» берут на той стороне границы, их сложно схватить за руку. А подсадить сотрудника милиции практически невозможно: опытные «толкачи» раскрывают таких «пассажиров». Стандартная «такса» – 100 долларов или евро. Ловят они в основном россиян, которые не вдаются в тонкости электронного бронирования и не хотят стоять в живой очереди. Белорусы и поляки, конечно, платить за такие услуги не станут – им гораздо проще отдать 18 рублей за электронную броню.

– По слухам, поляки взялись за свою таможню еще раньше, после нескольких попыток «прорыва», когда люди вместо поездки в бокс просто давили на газ. Кого-то, возможно, уволили, кого-то перевели на другие смены. Оставшиеся люди начали работать еще более внимательно, более жестко, стали выявлять больше случаев контрабанды. У нас же через «Варшавский мост» в основном и ездят «сигаретчики». Тут у нас были целые семейные группы, кланы – возили организованно. Так вот, в последние дни они на границе и не появляются, – замечает Виктор Рясный.

На праздники ждем наплыв?

Не считая тех самых «толкачей», пока на границе – затишье. Но оно имеет временный характер. Не за горами – горячий период декабрьских праздников, а накануне их белорусы, как правило, рвутся за покупками или на зимний отдых. 80 % очереди на «Варшавке» по-прежнему составляют те, кто предпочитает ехать по «живому» коридору.

– На больших выходных в ноябре люди действительно поехали за границу, за покупками и прочим. Очереди были большие, но таможенные смены работали нормально, так что машины двигались исправно. Если польская сторона и дальше будет «закручивать гайки», отпугивая контрабандистов, то никаких очередей и на праздники не предвидится. Но это граница, и здесь все может измениться очень быстро, – подводит итог Виктор Рясный.