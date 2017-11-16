Дочь Назарбаева получила новый пост в Казахстане 8 16.11.2017, 18:55

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Дарига Назарбаева

Фото: gov.spb.ru

Дарига Назарбаева стала председателем общественного совета по вопросам деятельности МИД Казахстана.

Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева избрана новым председателем общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Казахстана.

Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа Республики Казахстан.

Отметим, что Назарбаева также является председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты казахского парламента.

На своем новом посту дочь Нурсултана Назарбаева сменила депутата, председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимову, которая получила благодарность за активную работу во главе совета.

В своем вступительном слове Назарбаева подчеркнула, что главной задачей общественного совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества.