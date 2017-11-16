закрыть
16 ноября 2017, четверг, 21:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дочь Назарбаева получила новый пост в Казахстане

8
  • 16.11.2017, 18:55
  • 2,800
Дарига Назарбаева
Фото: gov.spb.ru

Дарига Назарбаева стала председателем общественного совета по вопросам деятельности МИД Казахстана.

Дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева избрана новым председателем общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Казахстана.

Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИДа Республики Казахстан.

Отметим, что Назарбаева также является председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности верхней палаты казахского парламента.

На своем новом посту дочь Нурсултана Назарбаева сменила депутата, председателя Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимову, которая получила благодарность за активную работу во главе совета.

В своем вступительном слове Назарбаева подчеркнула, что главной задачей общественного совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества.


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту