Британия готова предложить ЕС $26 миллиардов за Brexit 16.11.2017, 19:28

1,030

ЕС же требует от Лондона около 60 миллиардов евро

Британский премьер-министр Тереза Мэй собирается предложить Европейскому союзу 20 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет 26 миллиардов долларов. Таким образом Британия намерена покрыть свою долг за Brexit, переадет hyser.com.

В то же время, как мы ранее сообщали, в Европарламенте тоже определились с долгом Великобритании, который королевство должно будет выплатить за Brexit.

Как заявил председатель Европарламента Антонио Таяни, Лондону придется компенсировать около 60 миллиардов евро. К тому же, после выхода Великобритании из состава ЕС, другим станам-членам союза придутся увеличить свои взносы в общий бюджет.

Сообщается, что если в скором времени в переговорах по Brexit не будет продвижений, то скорее всего Великобритания может пропустить декабрьские сроки. Это значит, что сторонам придется отложить обсуждение будущих торговых связей между Лондоном и ЕС, которые, по мнению предприятий, имеют жизненно важное значение для принятия инвестиционных решений.

Отметим, что посредник Евросоюза в переговорах по Brexit Мишель Барнье призвал британскую сторону определить, насколько они выполнят свои обязательства, чтобы выйти из тупика. На это британский министр по Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Лондон пока не может предложить ни цифру, ни формулу, чтобы выяснить, сколько она обязана Европейскому союзу.