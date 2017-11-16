Стрельба в Гдыне: белорусу предъявлено обвинение 16.11.2017, 19:53

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Инцидент произошел в офисном здании агентства Thomson Reuters 14 ноября.

30-летнему белорусу, который, по данным местной прокуратуры, выстрелил из огнестрельного оружия в офисе Reuters в Гдыне, предъявлено обвинение в покушении на убийство, передает TVN. Никто не пострадал, однако следователи установили, что подозреваемый стрелял в направлении другого мужчины.

- Прокурор предъявил подозреваемому обвинение в покушении на убийство. Было установлено, что на основании собранных к этому моменту доказательств подозреваемый сделал два выстрела, один в сторону жертвы, который мог лишить его жизни, - говорит Гражина Вавринюк из Окружной прокуратуры в Гданьске.

Подозреваемый не признает свою вину. Он объяснил свою версию произошедшего. Она не не отражена в материалах, собранных в данный момент. Конечно, мы проверим информацию подозреваемого, - добавляет Вавринюк.

Мужчине грозит пожизненный срок.

Как отмечает польский телеканал, прокуратура не предоставляет информацию о точном ходе инцидента.

«Предыстория событий - это не конфликт между мужчинами», - сказал прокурор.

Как выяснилось, подозреваемый и жертва не работали вместе.

- Подозреваемый работает в Thomson Reuters. Жертва же не является сотрудником этого агентства. Он является сотрудником одного из офисов в здании, где произошел инцидент, - объясняет Вавринюк.

Подозреваемый является гражданином Беларуси и уже несколько лет легально проживает в Польше.

Сейчас друзья белоруса Степана С. разговаривают с адвокатом. К нему едет в Гданьск мама из Гродно. Также мужчину посетил белорусский консул.

Как ранее сообщалось, в компании Reuters происшествие назвали случайностью. Как сообщил источник «Радыё Свабода», белорус возвращался с тренировки и хотел показать свой пистолет одному из коллег. Когда оружие увидели другие, началась паника. Во время попытки вырвать у мужчины пистолет случайно произошли два выстрела.