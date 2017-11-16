В преддверии краха 16.11.2017, 20:15

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Путинская вертикаль посыпалась как карточный домик.

Многие эксперты, политологи и политтехнологи предполагают раскол элит, но никто из них почему-то не уточняет как построена сама элита в путинской России, и по какой причине она расколется, пишет opentown.org.

В пропагандистских СМИ льются утверждения об особом и неповторимом «русском мире», а на самом деле Россия ничем не отличается от остального мира, и в ней идут все те же эволюционные процессы, которые были и в США, и в Великобритании, и в Евросоюзе и в других цивилизованных странах. Единственное отличие от остального мира заключается в том, что в России все политические бенефициарии скрыты, а все публичное пространство заполнено их ставленниками, которые как могут имитируют свои роли. Поэтому во всех институтах власти происходят постоянные сбои и нелепости в вопросах, требующих оперативного вмешательства. У действительной элиты иногда нет даже шанса своевременно донести все указания и распределить роли. Именно по этой причине категорически была запрещена передача Виктора Шендеровича «Куклы», которая также как и его статья «Путин и девочка на коньках» оголила нерв и привела в ярость правящую верхушку.

Но элиты это не только ключевые фигуры государственной власти и топовые бизнесмены. К ним относится весь пласт российской бюрократии и состоятельных граждан, которые активно участвуют в управлении государством и его недрами. Путин, попав под санкции, не смог удержать ситуацию, и многие ключевые фигуры политического истеблишмента прониклись чувством самосохранения и добровольно самоустранились. Видимо, до конца не понимая, что появившиеся вакансии искусственно невосполнимы, Путин, впопыхах, стал расставлять на эти позиции случайных персонажей, которые и привели ситуацию к точке невозврата, нарушив повсеместно выстроенную на местах иерархию власти. Так как современная Россия выстроена не по Конституции и Федеральным законам, вертикаль посыпалась как карточный домик, и все попытки сегодняшних ротаций не только усугубляют ситуацию, но и окончательно разрывают все невидимые нити управления государством. Речь даже не идет о каких-то идеологических разногласиях с Кремлем и Лубянкой, здесь вырастает стена невозможности управления в прежней парадигме, и никто из пришлых ставленником не сможет управлять той частью территории, в которой произошли такие изменения.