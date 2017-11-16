Белорусы будут бороться за пьедестал на юбилейном «Дакаре» 16.11.2017, 20:20

Беларусь будет представлена на престижном марафоне тремя экипажами.

Мазовские гонщики планируют бороться за подиум в зачете грузовиков на 40-м по счету ралли-рейде "Дакар", который пройдет с 6 по 20 января 2018 года в Южной Америке, передает pressball.by.

Беларусь будет представлена на марафоне тремя экипажами, сообщили в ОАО "МАЗ".

"Последние гонки убедительно показали, что все три экипажа способны бороться за попадание в ТОП-10. На предстоящем "Дакаре" мы настроены ввязаться в борьбу за подиум. Для этого у нас всё есть — команда и техника готовы к испытаниям", — заверил руководитель команды Сергей Вязович.

Минский автозавод рассчитывает, что команда займет высокие места на ралли-рейде и тем самым укрепит позиции бренда в мире. "Мы продолжим поддерживать и развивать спортивную команду. Белорусские гонщики представляют страну на международных соревнованиях и демонстрируют хороший результат", — подчеркнул коммерческий директор ОАО "МАЗ" Геннадий Скитов.

Спортивные МАЗы 19 ноября отправятся в порт французского города Гавр. Конструкция боевых машин изменится незначительно: специалисты поработали над двигателями и трансмиссией.

"Есть некоторые моменты, которые мы испытываем. Я рассчитываю, что изменения пойдут на пользу", — пояснил пилот.

Команда гонщиков также не изменится. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй грузовой поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. В третьем экипаже будут Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Еще в Минске гонщики будут готовиться к условиям высокогорья — часть маршрута пройдет на высоте свыше 5 тыс. метров над уровнем моря.

Предстоящий "Дакар" станет одним из самых ралли-рейдов за последние годы. Протяженность скоростных участков будет рекордной — около 4 тыс. км. Впервые после многолетнего перерыва марафон вернется в Перу, где пройдут первые этапы, после чего гонка продолжится в Боливии и Аргентине.

Белорусам предстоит конкурировать со всеми известными командами. В частности, КАМАЗ выставит на гонку сразу четыре экипажа. Кроме того, в гонке примет участие команда Petronas Iveco, хотя сам Жерар де Рой предпочел ей ралли Africa Eco Race, которое также пройдет в январе. Среди соперников также будут MAN, Tatra и Renault.

"У меня уже начинается небольшой мандраж, поскольку впереди и позади меня на гонке стартуют чемпионы. И это выступает мощным стимулом. Мы рассчитываем показать хороший результат на гонке", — отметил пилот Александр Василевский.

Стратегия команды будет атакующей: все три экипажа поедут на результат. Гонщики будут стремиться занять высокие места, но при необходимости помогут друг другу на трассе.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" регулярно выступает на ралли-рейде "Дакар". Последняя гонка оказалась самой успешной в истории команды. Тогда экипаж Александра Василевского занял на марафоне 6-е место, причем всем трем экипажам удалось благополучно добраться до финиша.