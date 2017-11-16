Военнослужащих внутренних войск Беларуси будут обучать в Росгвардии 8 16.11.2017, 20:29

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Командующий внутренними войсками генерал-майор Краев ведет в Минск троянского коня?

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ будет обучать в своих образовательных учреждениях белорусских военнослужащих внутренних войск, сообщает interfax.by.

"Генерал-полковник Сергей Меликов подписал контракт об обучении военнослужащих внутренних войск Беларуси в военных образовательных организациях высшего образования войск национальной гвардии РФ, обмене опытом в вопросах служебно-боевой деятельности и подготовки военных кадров", - говорится в сообщении.

Документ был подписан в ходе визита делегации Росгвардии в составе первого заместителя директора С.Меликова, заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Олега Борукаева и командира Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского генерал-майора Дмитрия Черепанова в Беларусь.

В Минске представители руководства Росгвардии встретились с заместителем министра внутренних дел республики - командующим внутренними войсками генерал-майором Юрием Краевым, где и был подписан контракт.