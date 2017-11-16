Видеохит: Попугай научился разговаривать со смарт-колонкой Amazon Echo 1 16.11.2017, 20:35

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С помощью умной колонки попугай включает все освещение в доме.

Попугай Петра рода жако из США освоил общение с умной колонкой Amazon Echo. Система распознает голосовые команды пользователя — например, можно узнать погоду, установить будильник, управлять светом в помещении и так далее. Оказалось, что разговаривать с колонкой и давать ей команды может даже попугай.

На двух видео попугай сымитировал сопение собаки (в ответ колонка загавкала), а также попросил голосового помощника Alexa, через которого и происходит взаимодействие с колонкой, включить в комнате все освещение.

Интеллект жако считается довольно высоким — попугаи могут запомнить сотни слов. Также исследование ученого Ирэн Пепперберг показало, что птицы не просто бездумно повторяют слышимые звуки, а ассоциируют их с предметами.