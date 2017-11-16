Бегство российских элит в Европу ускорилось вдвое 2 16.11.2017, 20:58

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На фоне кризиса в РФ состоятельные россияне стремительно наращивают скупку недвижимости за рубежом.

На фоне экономического кризиса и резкого ухудшения отношений с Западом, состоятельные россияне стремительно наращивают скупку недвижимости за рубежом.

За 10 месяцев 2017 года количество запросов от граждан РФ на покупку иностранной недвижимости взлетело вдвое, сообщает finanz.ru cо ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank.

Самыми популярными направлениями остаются Германия и Италия, на третье место по спросу вернулся Кипр, запустивший новую программу выдачи паспортов покупателям недвижимости и манящий состоятельных граждан своей "лояльной налоговой политикой".

В 2016 году на покупку коммерческой недвижимости на Кипре приходилось не более 15% запросов, в 2017 году - 32% в бюджете от 2 млн до 50 млн евро.

Великобритания по количеству запросов из России опустилась с третьего на четвертое место. Впрочем, в Лондоне россияне продолжают интересоваться покупкой недвижимости рядом с ВУЗами. Причем, речь идет как о жилой недвижимости для уехавших на обучение детей, так и о коммерческой, которую можно сдавать в аренду, чтобы получать доход.

Особенностью 2017 года стало то, что помимо жилой недвижимости резко - в 6 раз - вырос спрос на покупку в Европе готового бизнеса, а также соинвестирование или девелопмент, рассказывает директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. "Данный тренд говорит о том, что инвесторы рассчитывают не на получение пассивного дохода, а на реальный заработок", - отмечает она.

Самым популярным среди российских частных инвесторов сегментом остается арендный бизнес - стрит-ритейл, офисы, логистика, доходные дома и арендное жилье, а также недвижимость под редевелопмент. Доходность в разные активы за рубежом колеблется от 3% до 12 % годовых в валюте.

Ранее аналитики Knight Frank подсчитали, что средняя сумма, которую граждане России тратят на приобретение жилой недвижимости за границей, за два года уменьшилась на 38% и составила 4 млн евро.