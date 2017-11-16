БГК преподал македонскому «Металургу» классный урок 16.11.2017, 21:05

Раде Миятович

Вчера вратари брестского клуба забросили македонцам три мяча.

Матч SEHA-Лиги с «Металургом» получился крайне любопытным в тактическом плане.

В среду БГК им. Мешкова проводил матч SEHA-Лиги против македонского «Металурга». Игра закончилась победой брестчан с разницей в пять мячей.

Рядовой матч отметился любопытным фактом. Гости в атаке регулярно выпускали дополнительного игрока, совершая замену голкипера на седьмого полевого – тактика «7 на 6», пишет «Трибуна».

В таком случае БГК им. Мешкова нужно было здорово стоять в защите и по возможности моментально контратаковать. И с этой задачей неплохо справились вратари. Иногда они не искали партнера по команде для передачи, а сразу бросали по воротам. Так, Раде Миятович оформил дубль.

Во втором тайме в воротах брестчан играл Иван Мацкевич. Голкипер не только совершил несколько сейвов, но и забросил мяч!

Итоговые же цифры заброшенных мячей таковы.

БГК им. МЕШКОВА (Брест) – МЕТАЛУРГ (Скопье, Македония) – 35:30 (18:17)

БГК им. Мешкова: Мацкевич (1), Миятович (2); Рутенко (4), Ященко, Шкуринский (4), Юринок (2), Потеко (1), Никуленков (5), Наумук, Шумак, Проданович (4), Разгор (3), Игропуло (3/1), Сельвесюк, Джорджич (6), Астрашапкин

Металург: Томовски, Арсич; Петров, Яганяц (7), Токич, Танковски, Серафимов, Кузьмановски (8/6), Илич, Анделич (3), Велковски, Пешевски (4), Палевски (1/1), Гуглета (3), Димитревски (2), Арсеновски (2)