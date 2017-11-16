Многие британцы хотели бы провести еще один референдум по Brexit 16.11.2017, 22:04

Британцы не пришли к консенсусу по столь важному решению.

Многие британцы хотели бы провести еще один референдум по Brexit, чтобы еще раз подтвердить консенсус по столь важному решению, считает глава американского банка Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн.

"Вынужден сказать, что многие желают подтвердить голосование по столь монументальному и необратимому решению. Так много поставлено на карту, так почему бы не убедиться, что консенсус по-прежнему существует?" — написал он в своем микроблоге Twitter.

Ранее Бланкфейн неоднократно выражал свою озабоченность предстоящим Brexit и намекал, что в скором будущем будет проводить больше времени во Франкфурте-на-Майне. В то же время, Goldman Sachs продолжает инвестировать в строительство своего самого большого европейского офиса, который будет располагаться в британской столице.

Руководство американского инвестбанка, располагающего в Великобритании штатом около 6 тысяч человек, неоднократно заявляло, что в 2018 году в случае необходимости начнет перемещать своих сотрудников из Лондона в различные города Евросоюза.