Белорусы создали «умный дозатор» для алкогольных напитков 4 16.11.2017, 22:17

3,444

Устройство поможет вовремя перестать пить алкоголь.

Белорусский проект SmartPourer начал сбор средств на краудфандинговой площадке Kickstarter. За 99 долларов покупатели получат «умный дозатор», который ограничит потребление алкоголя, когда это нужно, передает tut.by.

SmartPourer — это насадка-дозатор, которая надевается на горлышко бутылки. Она сама определяет напиток, замеряет его количество и понимает, кому конкретно его наливают. При необходимости она может блокировать жидкость.

Устройство поможет вовремя перестать пить алкоголь. Если пользователь заранее установит время, в которое ему предстоит сесть за руль, то устройство само рассчитает момент, когда пора остановиться.

Также SmartPourer помогает самостоятельно смешивать коктейли, хранит статистику потребления алкоголя, отслеживает состояние пользователя оповещает о предстоящей интоксикации.

Внутри гаджета — клапан, датчик жидкости, NFC-модуль и батарея, заряжается он через разъем MicroUSB. Управлять устройством можно через мобильное приложение (пока доступна тестовая версия для Android).

Покупатели на Kickstarter получат SmartPourer за 99 долларов, после устройство будет продаваться в рознице за 109 долларов. Заявленная сумма сбора — 50 тысяч долларов, первые покупатели получат устройства в августе 2018 года.

«С устройством и сервисом будет возможность как минимум контролировать свое потребление, не прилагая особых усилий», — рассказал Сергей Садовский, автор идеи и руководитель проекта. Разработчики надеются своим проектом поменять культуру потребления алкоголя и отмечают, что сейчас в этой области нет технологических проектов.