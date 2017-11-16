«Белорусские» iPhone X - одни из самых дорогих в мире 9 16.11.2017, 22:45

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«Отечественные» цены на смартфон оказались в тройке самых высоких в мире.

Официальные продажи iPhone X стартуют в Беларуси 8 декабря. «Отечественные» цены на смартфон оказались в тройке самых высоких в мире — выше, чем в США, Германии, Японии и России, передает tut.by.

Стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти составит 2999 рублей, или 1495 долларов. Устройство на 256 ГБ обойдется в 3449 рублей, или 1719 долларов. «Белорусские» iPhone X стали одними из самых дорогих в мире — наши цены идут сразу вслед за ценами в Турции и Бразилии.

Напомним: iPhone X — премиальный смартфон компании Apple, который получил вытянутый дисплей практически без рамок, сдвоенную основную камеру и продвинутую систему распознавания лиц пользователей Face ID.