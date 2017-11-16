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Конгресс США выделил деньги на летальное оружие для Украины

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  • 16.11.2017, 23:10
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Документ направлен на подпись Дональду Трампу.

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о политике Пентагона и его финансировании на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера, передает tass.ru.

Голосование проходило по упрощенной ускоренной процедуре, теперь текст направлен на подпись президенту США.

Согласно законопроекту, Министерству обороны разрешается израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения, техники, а также на проведение подготовки украинских военных. Но предусмотрены и ограничения - глава министерства сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы.

Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями институциональных реформ в оборонной сфере.


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