«Прокопенко - достояние и гордость Беларуси» 2 16.11.2017, 23:25

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В Минске прошел вечер памяти легенды белорусского футбола Александра Прокопенко.

Корреспондент pressball.by Виктор Казюлин побывал на вечере памяти легенды белорусского футбола Александра Прокопенко, где проникся душевной атмосферой, повстречал множество культовых персон из нашего футбольного мира, послушал байки Юрия Пудышева и притчи Эдуарда Малофеева и посмотрел интересное и трогательное кино.

Не поздним средовым вечером в уютном интерьере "Бутика Кино" в стильном столичном заведении "Falcon Club" элегантные разновозрастные леди и джентльмены культурно выпивали и закусывали. Некоторые просто закусывали. Но это не мешало выпивающим и просто закусывающим душевно и тепло общаться.

От калейдоскопа легендарных и просто известных лиц шла кругом голова. Прессболовский спецкор малость очумел, когда уже на входе, по рабочую сторону стойки лаунж-бара, увидел в костюме барменши нашу знаменитую в прошлом гимнастку Женю Павлину. Однако виду не подал и немедленно выпил — предложенный Павлиной коктейль. А потом шепотом в ухо ведущему мероприятия всезнающему, особенно по части барышень-селебрити, Сереге Щурко спросил: "А что, Павлина в барменши подалась?" Щурко прищурился и залыбился на ширину плеч: "Да, подалась. И это Павлина. Только не Женька, а ее младшая сестра, ха-ха!" О как! А ведь одно лицо! Корреспондент "ПБ" улыбнулся Павлиной Не-Женьке и немедленно выпил второй коктейль.

В этот вечер вспоминали футболиста Александра Прокопенко. Мастера спорта международного класса. Чемпиона СССР-1982 в составе великого минского "Динамо", за которое Прокопенко только в высшей лиге сыграл 163 матча и забил 51 гол. Единственного белорусского футболиста — олимпийского призера, бронза Игр-80 в Москве. Любимца всей Беларуси, которому 16 ноября исполнилось бы 64 года. Он скоропостижно умер 29 марта 1989-го в ресторане гостиницы "Минск". Судьба отмерила ему всего тридцать пять полных лет...

В этой трагедии замечательного человека и выдающегося игрока была своя циничная логика. Жизни вне футбола для него не существовало, она не имела смысла. Поэтому такое щемящее чувство порождала выставленная в фойе картина Тани Баньковской. Эта девушка, экс-солистка группы "Топлесс", ныне живущая в Гонконге, рисующая и снимающаяся в кино, не шибко интересовалась футболом и никогда не видела живьем игру Прокопа. Но так тонко уловила главное, суть, изобразив вечно молодого Александра внутри футбольного мяча. Сферы, только в которой он и был по-настоящему счастлив.

В этот вечер все разговоры, и кулуарные, и со сцены, были только о нем. А вспоминать было кому: друзьям и партнерам Прокопенко по золотому "Динамо" Юрию Пудышеву, Георгию Кондратьеву, Сергею Боровскому, Виктору Соколу, тренерам Эдуарду Малофееву и Анатолию Усенко, динамовцам других поколений Юрию Антоновичу, Сергею Штанюку, Петру Качуро, семьям, увы, уже ушедших из жизни Виктора Янушевского, Петра Василевского, Юрия Курненина — всех не перечислить. Но в центре неизменно оказывались самые близкие для Александра люди — специально прилетевшая из Америки жена Наталья, сын Дмитрий, сестра София. Их глаза частенько были на мокром месте. Однако гораздо чаще на их лицах сияли светлые улыбки...

За происходящим пристально наблюдала руководитель Falcon Club "Бутик Кино" Татьяна Романовская. Вечера, посвященные звездам белорусского спорта появились в репертуаре Бутик кино во многом благодаря ее инициативе:

- Людям интересен спорт во всех его проявлениях. И я лишний раз убеждаюсь, что встреча с героями спорта в неформальной обстановке интересна и самим спортсменам, и болельщикам, которые в этот день меняют сиденья арен на мягкие кресла кинотеатра. Это уникальная возможность пообщаться с кумирами запросто, в неформальной обстановке за коктейлем и кофе. Мне приятно, что мы стали пионерами в создании нового формата, который уже получил высокую оценку со стороны наших гостей. И, безусловно, любой человек должен чтить тех, кто прославлял нашу страну и мне радостно от того, что белорусы помнят своих героев. Без прошлого нет будущего. Так что будем продолжать...

Ну а хедлайнерами вечера выступили те, кто, не случись в их жизни судьбоносного и счастливого романа с футболом, запросто могли бы сделать успешную актерскую или писательскую карьеру — Эдуард Малофеев и Юрий Пудышев.

Когда Эдуард Васильевич забегал с микрофоном вдоль переднего ряда с легендарной притчей про львов и стадо павианов, с рассказом о притчевой стихотворной установке перед игрой сборных Украины и Беларуси в 2001-м ("Есть среди нас такие Иуды, готовые предать, как тот Христа?), проповедями о духовности и нравственности — показалось, в кинозале замироточил экран, а у вжавшихся в кресла зрителей самопроизвольно начали вращаться головы. Но главную нить неувядающий ЭВМ провел конкретно: Саша Прокопенко — наше нравственное и духовное солнышко, достояние и гордость Беларуси. Ему многое дал Господь и сказал сиять. И Прокопенко сиял. Потому что искренне любил футбол. Не себя в профессии, а дело всей жизни в себе. Он был в футболе сродни Пушкину в литературе. А таким людям небесами зачастую отмеряется короткий жизненный путь...

А потом светлую грусть развеял непревзойденный баечник Пудышев, в который раз порвав аудитории животы:

- Прокоп для меня — народный герой. А мы с Прокопом — герои для певца Анатолия Ярмоленко. Помню, встречаем мы в 79-м солиста "Сябров". Говорим: Толя, выпьешь с нами? Он косился, мялся, думал минут десять, наверное. А потом говорит: не, не буду. Отказался — и молодец, правильно сделал. А ты бы точно закончил карьеру артиста, не начиная.

А про Аксаковщину знаете? Те, кто не знал, катались по полу:

- Как-то дали нам с Саньком путевки в санаторий, в Аксаковщину. Ну где всякие тяжелобольные лечатся, сердечники, перенесшие инфаркт. Короче, поселили. А по этажу только и ходят, что хромые, кривые, подволакивающие все подряд... Надо было срочно как-то спасать людей. В общем стали мы регулярно бегать за шампусиком и в чайнички его наливать вместо чая. Где-то через неделю больные заулыбались, румянец у них появился, стали выздоравливать. А мы с Прокопом — хромать, подволакивать, заболевать... Полечились в санатории, короче.

А закончился вечер фильмом "Александр Прокопенко. Народный футболист", снятым журналистами телеканала ОНТ Сергеем Лисичкиным и Тенгизом Думбадзе. С кадрами хроники, воспоминаниями знаменитых друзей и партнеров, голами, пасами, фотографиями. И такими пронзительными письмами любимым жене Наташе и сынишке Диме из мозырского ЛТП...

Мы помним.