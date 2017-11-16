Чем будут посыпать дороги и тротуары этой зимой в Минске 1 16.11.2017, 22:58

Немецкий вариант белорусским дорогам не подходит.

Журналисты агентства «Минск-Новости» узнали, что дороги зимой в Минске снова будут посыпать песчано-соляной смесью, и объяснили, почему немецкий вариант нам не подходит.

Зимой проезжую часть и тротуар посыпает смесью известный производитель асфальта для столичных дорог ОАО «Макродор». Как выяснилось, в этом году этот вопрос будут решать так же, как и раньше, — смесью из галита (каменной соли) и песка, в соотношении 1:1.

Фото: «Минск-Новости»

Но раньше и соль, и песок смешивали вручную. Поэтому на одном участке дороги или на тротуаре соли было столько, что она не только разъедала лед, но и портила кузова машин, обувь горожан, а где-то ее не хватало и дорога оставалась скользкой. А в 2016 году «Макродор» купило автоматизированный комплекс. Выглядит он вот так.

На этом комплексе соль и песок равномерно смешиваются, отделяется мусор, и смесь отправляется на склады.

По словам заместителя директора по производству ОАО «Макродор», сейчас пескосоль считается самой подходящей смесью для наших дорог, так как обеспечивает наибольшую безопасность для автомобилей.

— Более экологичный вариант — посыпать пешеходные дорожки мелкой щебенкой (2−4 мм), как, например, в Германии. У предприятия есть дробилка, чтобы делать материал такой мелкой фракции. Но щебень предполагает многоразовое использование. А кто и, главное, как будет весной его собирать? В скандинавских странах несколько лет использовали такой мелкий камень, но затем отказались: он забивал ливневую канализацию.