К активисту БНК в Гомеле пришли с обыском 3 17.11.2017, 7:56

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У Геннадия Подольницкого забрали оргтехнику.

«Начался обыск у Геннадия Подольницкого - лидера гомельской гражданской кампании «Самопомощь», входящей в Белорусский Национальный Конгресс», - сообщила вчера вечером пресс-служба БНК.

По словам другого активиста БНК, гомельского правозащитника Алеся Евсеенко, Подольницкий успел ему сообщить, что силовики пришли с санкцией прокурора.

«Забирают оргтехнику. Геннадий принимает активное участие в борьбе против сноса частных жилых домов в городе. Местные активисты БНК считают, что обыск и возможное уголовное дело - месть гомельских чиновников», - говорится в сообщении пресс-службы БНК.