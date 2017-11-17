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Инсайдеры: Apple A11X получит восемь ядер

  • 17.11.2017, 7:59

Компания Apple оснастит планшеты iPad Pro следующего поколения восьмиядерными процессорами.

Об этом рассказал китайский ресурс MyDrivers со ссылкой на источники в производственной цепочке Apple (перевод – spektr.by).

По данным источника, модели iPad Pro 2018 года выпуска получат чип под условным названием A11X Bionic. Он базируется на улучшенном 7-нанометровом производственном процессе TSMC, включает три высокопроизводительных ядра Monsoon и пять энергоэффективных ядра Mistral. Также чип получит новый сопроцессор M11 и нейронный движок для обработки задач искусственного интеллекта, таких как распознавания лица.

Согласно более ранним слухам, iPad Pro в 2018 году получит переработанный дизайн с тонкими рамками и систему Face ID для распознавания пользователя по лицу, но лишится домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев. При этом переход экрана на технологию OLED маловероятен. Как и iPhone X, в планшете задействуют ускоренный процессор с кастомной графикой Apple. В пару к планшету также готовится обновленный стилус Apple Pencil с новыми программными инструментами, расширяющими возможности использования.


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