Петр Порошенко: Украинский спецназ – один из лучших в мире 4 17.11.2017, 8:35

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Вооруженные силы Украины усваивают лучший опыт, используя помощь военных инструкторов из США, Великобритании и других стран НАТО.

Военно-морские силы Украины продолжат наращивать боевой потенциал. Об этом 16 ноября, в День морской пехоты, во время рабочей поездки в Маруполь заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщила его пресс-служба.

Глава государства заверил что, по сравнению с предыдущими годами качество обучения личного состава морской пехоты существенно возросло.

"Но необходимо завершить формирование этого рода войск, способного выполнять любые задачи как на суше, так и на воде", – сказал Порошенко, обращаясь к военным.

По его словам, необходимо "усваивать лучший опыт, используя помощь военных инструкторов из США, Великобритании и других стран Североатлантического альянса".

Президент пообещал, что в 2018 году батальоны бригады морской пехоты получат танки Т-80 и модернизированные БМП.

Во время торжественной церемонии Порошенко поздравил полк Сил специального назначения из Кропивницкого, которые заняли второе место на ежегодных международных соревнованиях элитных военных подразделений Exercise Cambrian Patrol.

"Двое суток без сна. "Обезвреживание террористов" и "освобождение гражданских заложников", "допрос пленных" и "разминирование", форсирование 75-метровой горной водной преграды с температурой воды + 6°С – неполный перечень испытаний, которые прошли наши спецназовцы", – рассказал он.

Порошенко отметил, что более восьмидесяти команд сошли с дистанции, а "наши не просто прошли воду, огонь и медные трубы, а завоевали серебро".

"Своими достижениями наши ребята еще раз доказали всему миру, что Вооруженные силы Украины возродились, и наш спецназ – один из лучших в мире", – заявил он.

В этот же день Порошенко во время посещения Мариупольского отряда морской охраны принял участие в ходовых испытаниях катера УМС-1000.