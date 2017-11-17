КПРФ: Путина ждет судьба Каддафи 15 17.11.2017, 8:51

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Фото: EPA

Российские коммунисты призвали правителя РФ пользоваться их программой.

Коммунистическая партия России разместила в своем Twitter сообщение, в котором было высказано предположение, что президента России Владимира Путина может ожидать судьба лидера Ливии Муаммара Каддафи.

К твиту была прикреплена фотография тела Каддафи, которое после его убийства было выставлено для обозрения в Триполи, сообщает "Московский комсомолец".

Поводом для заявления коммунистов стала новость об отказе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство, что может привести к недопуску страны на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

"Американские "подстилки" из ВАДА идут "нога в ногу" с подстилками из комиссии МОК. Когда уже Путин поймет, что без разработанной КПРФ программы восстановления и развития страны лично его и его "круг" ждет судьба Каддафи с окружением? А РФ – судьба Ливии..." – говорилось в твите.

Вскоре твит с фото Каддафи был удален и заменен другим.

"Если Россия перестанет платить дань США и начнет вкладывать деньги в свою реальную экономику, а также национализирует стратегические ресурсы и элиты, то мы сможем проводить свою Олимпиаду, а ВАДА с МОК будут стоять в передней Кремля", – сказано в отредактированном сообщении.