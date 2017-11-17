17 ноября студенты в Праге начали «бархатную революцию»2
- 17.11.2017, 8:59
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В честь этого события сегодня отмечается Международный день студента.
17 ноября - государственный праздник Чехии, годовщина начала чехословацкой «бархатной» революции. В 1989 году она началась со студенческой демонстрации в Праге. Довольно быстро стало понятно, что речь идет не о локальном протесте интеллигенции, а о массовом народном движении против коммунистического режима.
Десятки тысяч людей тогда выходили на площади и «звонили» связками ключей.
Это пожалуй самый яркий образ, символ «бархатной революции». Таким образом в ноябре и декабре 1989 года участники антикоммунистических демонстраций в Праге давали понять правящей компартии - ваше время истекло (по-чешски odzvonilo).