Бездарно и бесстыдно 12 Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

17.11.2017, 9:39

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Николай Сванидзе

Главный советский идеолог Суслов хотя бы чуял. А теперь и чуйка пропала.

Посмотрел клип с детьми, готовыми умереть по одному слову «дяди Вовы». С изумлением прочитал, что организатор и вдохновитель этого безобразия – дама из комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Конечно, слов нет. И не потому что сильно. Как раз бесконечно слабо. Слямзено у старой советской пропагандисткой песни «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин». Но в фильме Пырьева это было хотя бы талантливо. Здесь… Ну какие, к чертям собачим, самураи? Которые перешли границу у реки 80 лет назад? Какую Аляску? И каким образом собираемся вернуть? Уж не штат ли США хотим отжать? И ради этого святого дела готовы детей послать на смерть и заставляем глядеть злыми глазенками и брутально сжимать маленькие кулачки?

Это все бездарно и бесстыдно. Какой-то сволочной бред сивой кобылы, взбесившейся на почве неутоленного милитаризма. Очень хочется пересмотреть старый фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Помнится, главный советский идеолог М.А. Суслов, посмотрев это кино о гитлеровской Германии, бросил режиссеру: «За что Вы нас так не любите?»

Суслов чуял. Теперь чуйка пропала.

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»