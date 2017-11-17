Сколько денег должно лежать в кубышке у белоруса? 17 17.11.2017, 9:44

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Белорусы, которые копят, против белорусов без «заначки».

С одной стороны, умение копить у нас в крови: уже второй год население сдает и сдает валюту из своих запасов. Кажется, что даже в самый лютый кризис у белоруса всегда найдется, что отнести в обменник. Между тем, по данным Института социологии Академии наук, каждый третий житель нашей страны ничего не откладывает, тратя все на текущие нужды. О том, почему они берегут каждый рубль или, напротив, не парясь, спускают деньги направо и налево, Onliner.by рассказали четверо минчан.

«Как у меня получается откладывать? Я просто не ленюсь»

Таисии 49 лет. Сейчас она работает в торговле, раньше была сотрудницей метрополитена. Живет с мамой, имеет взрослого сына. Деньги привыкла откладывать с молодости. Говорит, что всегда умела где-то сэкономить, что-то собрать.

— Вот я получаю зарплату. Пусть она у меня небольшая, но я сразу же плачу «коммуналку» и откладываю в загашник. Если я отложила туда $50, то все, оттуда не достаю, как будто бы у меня их и нет, — угощает пирогом подтянутая загорелая женщина. — Даже если очень сильно хочется, я стараюсь себя останавливать. Ведь на что, как правило, хочется? На лишнюю шмотку. Я тогда иду, открываю шкаф, смотрю — и понимаю, что одежды у меня хватает на все случаи жизни. Пусть она недорогая, но ее много, можно комбинировать. Точно так же и с обувью, шарфиками и часами. Еще я не делаю покупки спонтанно. Обязательно все обдумаю и прикину, нужно мне это или нет. Вот так буквально на днях норковую шубку примеряла. И пока отложила, дала себе время подумать.

Экономит женщина и на тренажерном зале: занятие с тренером ей заменяет велосипед. Катается она на нем много и с удовольствием.

Минчанка очень любит готовить. Как правило, Таисия не покупает магазинные полуфабрикаты, все делает сама. Говорит, раз еда — это большая статья расходов, то не сэкономить тут грех.

— Свинину, курицу, индейку покупаю на Комаровке. Дома разделываю, кручу фарш, филе отправляю на отбивные, часть идет на холодное. Пельмени, беляши своими руками — это легко, — объясняет она. — Я езжу на дачу к сестрам и друзьям, там всегда работаю, а они меня то овощами, то еще чем-то благодарят. Не отказываюсь, беру. Из овощей, фруктов закатки делаю, пироги пеку и так далее.

Как правило, на какие-то крупные покупки минчанка копит не один месяц. Вот недавно сделала ремонт в ванной и туалете, поменяла окна.

— Сэкономила на демонтаже. Мы с сыном все сами демонтировали, а потом только пригласили рабочих. А что, если руки и голова есть, почему самим не сделать? — рассуждает женщина. — Накопила на отпуск, в этом году дважды на отдыхе была. Последний в Турции была, путевка мне обошлась в $450. Да еще и перелет был из Киева — тоже $160 сэкономила. Мне не нужно пятизвездочных отелей, я и в трехзвездочных себя неплохо чувствую. Главное, чтобы было где переночевать. Кстати, в отпуске у меня тоже есть свои правила. Стараюсь не брать с собой крупные суммы: велик соблазн потратить. В этот раз взяла где-то $100—150 (у нас был полный пансион, а на экскурсиях мы уже были раньше). Так на сувениры мне хватило. Но вы не думайте, что я совсем во всем себе отказываю. Могу и в кафе сходить, и в кино, позволяю себя побаловать.

Кредитов, рассрочек и других займов Таисия не берет: называет такие деньги «кабалой» и не видит смысла переплачивать. Ее философия такова: ради какой-то цели можно ужаться, потерпеть, но купить за свои и не быть никому должной. Говорит, что это у нее от мамы, которая могла сидеть на капусте и картошке, но не занимать денег. Сама она в сложные времена шла подрабатывать дворником.

— Сколько должно лежать в кубышке у белоруса на черный день? Мне кажется, при наших ценах — не меньше $3—4 тыс. Мало ли что, вдруг работу потеряешь или со здоровьем что-то случится.

Мой бывший кавалер часто меня спрашивал, как это я получаю меньше его, а всегда при деньгах да еще и в долг ему даю. А я просто не ленюсь и стараюсь разумно подходить ко всем тратам, — заключает Таисия.

«Я экономлю тем, что не покупаю дешевые вещи и не ведусь на маркетинговые уловки»

Марина считает, что умеет распоряжаться деньгами и экономить. 37-летняя минчанка работает бренд-шеф-поваром и диетологом. Откладывать она стала, как только пошла на первое место работы: девушка уже копила на квартиру.

— Правильно обращаться с деньгами учили меня родители: экономнее купить что-то дорогое, чем бездумно тратиться на дешевые вещи, — объясняет она.

Четко разобраться со своими финансами Марину заставила судьба. В какой-то период времени у нее возникли серьезные проблемы с деньгами.

— Да такие, что на следующий день не было чего есть, — вспоминает она. — Я выкручивалась из этих ситуаций, училась зарабатывать и распределять финансы. Вот тогда у меня и выстроилась довольно строгая система.

С тех пор Марина больше 10% от зарплаты откладывает на черный день. Говорит, что для нее это обязательно.

— У меня всегда есть определенная сумма на черный день, — объясняет она. — Эти средства лежат на специальном счету. Я собираю их на непредвиденные обстоятельства.

На крупные покупки Марина откладывает отдельно. Никаких кредитов и рассрочек женщина не использует. Она готова потерпеть и умерить свои амбиции для того, чтобы не переплачивать банкам и другим организациям. Говорит, благодарна, что этому ее научили родители.

— 10 лет назад мы расширялись, покупали квартиру побольше, так вот доплату делала я из своих, скопленных, — рассказывает Марина. — Точно так же делали и ремонт четыре года назад. За накопления я купила и автомобиль. В общем, считаю, что откладывать я умею. А помогает мне правильная экономия. Как и учили родители, я покупаю дорогую одежду и обувь. Они долго носятся, да и такой одежды нужно совсем немного. Гардероб у меня небольшой, зато это самые любимые вещи, которые я обожаю и ношу довольно долго. У меня нет вещей, которые я купила, а потом передумала и перестала носить. Я не шопоголик, делаю подобные покупки пару раз в год.

Второй момент, который помогает работать продуктивно и экономить на лекарствах, походах к психологу и улучшает здоровье, — это хороший отдых. Марина с сыном позволяют его себе дважды в год. На отдых Марина также откладывает с каждой зарплаты.

— Ну и ежедневная экономия — это брать в магазине только то, что действительно нужно, — говорит она. — Как человек, работающий с продуктами, я не ведусь на маркетинговые уловки типа «только сегодня по специальной цене». Я пять раз подумаю: «Вот это мне надо? Это мне серьезно надо?» И понимаю: «Нет, не надо, я просто прохожу мимо». С едой у меня налажено четко: мясо покупаю за городом в магазине, крупы — в другом месте. Логистика у меня отстроена довольно жестко и четко. Но при этом я позволяю себе определенную свободу выбора. Таким образом я экономлю психику и нервы, потому что если долго отказывать себе в мелочах, то потом хочется всего и необъятного.

По словам Марины, люди, которые совершают импульсивные покупки, компенсируют этим нехватку радости в жизни.

— Нужно позволять себе радоваться мелочам, ценить то небольшое, что есть у каждого из нас, — считает она. — Мы тратим деньги впустую на достижение какого-то счастья, но не умеем радоваться мелочам. Если рассматривать ситуацию глобально, живы-здоровы — это уже счастье.

Белорусы с самой маленькой, средней и высокой зарплатами рассказали о финансах

«Родственник в СССР копил всю жизнь, а в итоге денег хватило только на гроб»

Константину 34 года. Он помощник адвоката. Был женат, есть 5-летняя дочка. Сейчас Константин строит отношения с другой девушкой и готовится стать папой во второй раз. Живет в наследной квартире. Говорит, что стабильный доход у него — 2000 рублей в месяц, есть подработки, но они нестабильные.

— Копить не выходит. Хотя я не плачу за бензин и сотовый телефон (оплачивает компания), не курю и не употребляю алкоголь, — разводит руками мужчина. — На что трачу деньги? С 2014 года фиксирую в специальном файле в телефоне свои траты. Но все эти данные ни разу не обрабатывал. Не смог объяснить себе, для чего это делать.

Навскидку Костя вспоминает, что часть денег у него идет на оплату питания, одежды, детского сада и различных кружков для дочки.

— Только на кружки и развивающие занятия уходит около $100, — прикидывает он. — По поводу еды — на ценах тоже особо не заморачиваюсь. А вот одежду с недавнего времени решил покупать в секонд-хенде. Я прямо кайфую, когда джинсы можно купить за $20. По поводу обуви тоже не парюсь: беру то, что нравится. С барышней моей мы раз в месяц выбираемся в театр. И пару раз в месяц ходим в кафе.

Еще у Кости есть две страсти: книги и татуировки. Книги он покупает после любого поступления денег на ночной ярмарке и в магазинах.

— На это мне денег не жалко: у меня в коллекции есть экземпляры даже по $100 за штуку. Ну и татуировка раз в год. На этом тоже не экономлю, — рассказывает он.

Костя пытался копить, однажды даже завел себе карточку в банке, куда ежемесячно перечислял энную сумму. Дошло до $1000, а потом стало известно о втором ребенке, и мужчина снял все деньги, чтобы купить необходимое для малыша.

— Особо не откладывал никогда. Автомобиль я купил сразу же, как только заработал всю необходимую сумму. И езжу на нем до сих пор, — подчеркивает он. — Да, если будет какая-то жесткая необходимость в деньгах, то мне придется занимать. К счастью, у меня есть люди, которые помогут. Но займами я не злоупотребляю. Кредиты, карты рассрочки, овердрафты вообще никогда не брал. Это принципиальная позиция.

При этом транжирой Константин себя не считает. Говорит, что он просто человек, не умеющий обращаться с деньгами правильно.

— Я думаю, что отношение к деньгам формируется в детстве. Знаете, как у Сергея Довлатова. Он считал, что отношение к деньгам — это прирожденное качество, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух, — цитирует писателя мужчина. — Один рождается нищим, другой — богатым. Я с этим согласен.

Вот у меня, к примеру, в детстве не было карманных денег, меня к ним не приучали. И не потому, что не было возможности. Мне говорили: мол, зачем тебе булки покупать в школе, приди домой, съешь нормальной еды. По сути, мне легче без денег. Серьезно. Когда у меня в кошельке 10 рублей и неразменных $100, я понимаю: тратить особо нечего. А как только у меня появляются деньги, мне сразу нужно что-то на них купить, куда-то потратить.

После Нового года Костя все же хочет попытаться начать копить. Он подумывает подарить своей второй половине автомобиль, так как ее старый постоянно ломается.

— Возможно, после Нового года я начну копить деньги, — задумывается Костя. — Вот под конкретную цель перечислять деньги мне не так сложно. А просто откладывать деньги непонятно на что я не буду. У меня есть пример среди родственников. Один из них в советское время все копил-копил-копил. Суммы хватало уже на несколько автомобилей, но случился распад СССР, дефолт и все дела. И когда родственник умер, то этих денег хватило ровно на гроб. Такой ситуации для себя я не хочу.

«Я против ситуаций, когда люди, которые копят, живут за счет других»

Юле 35 лет, и она работает в сфере медиа. Живет в собственной квартире с мужем и 9-летним сыном и иногда выезжает на дачу. Не откладывает ровным счетом ничего.

— У меня просто нет такой характерной склонности к накопительству, — объясняет она. — Не то чтобы я жила одним днем, но предпочитаю жить здесь и сейчас. И люблю спонтанность. Вот захотелось мне сегодня в кино — я не буду откладывать эти 30 рублей, а пойду и потрачу их, потому что мне сегодня захотелось в кино. То же самое и насчет еды. Я люблю вкусно поесть. На продуктах питания вообще не экономлю. Мы покупаем самые свежие продукты, для ребенка тоже выбираем все самое лучшее. Поэтому на ценники в магазинах я особенно не смотрю.

По словам Юлии, она старается обновлять гардероб и на одежде также не экономит. Еще тратит деньги на дополнительное образование ребенка. За техникой минчанка особо не гонится: говорит, главное, чтобы была хорошая.

Если предстоят большие покупки или ремонт, Юля использует кредит, рассрочку или овердрафт. И особых проблем в этом не видит.

— Конечно, не очень хочется переплачивать, но с другой стороны, проще расставаться с какой-то меньшей суммой каждый месяц и уже знать, что ты обязана вернуть весь долг, чем отложить, — объясняет она. Оказывается, дело даже не в сумме доходов.

— Я прикинула, что для нормальной, комфортной жизни было бы неплохо, чтобы зарплата у меня и мужа была бы по 4 тыс. рублей. Правда, не думаю, что откладывала бы даже в этом случае.

Но если после удовлетворения всех моих нынешних потребностей у меня оставались бы деньги, то нарочно тратить их я бы не стала. Оставались бы они естественным образом — пусть бы и лежали.

Единственная статья расходов, на которую Юля копила бы, — это отпуск. Говорит, из-за отсутствия склонности к накопительству это не всегда удается.

— Я бы хотела, чтобы в отношении отдыха во мне все-таки была эта склонность, — объясняет она. — Потому что на хороший отдых нужна хорошая сумма. Я не люблю хостелы, перебежничество из гостиницы в гостиницу. В таком случае лучше вообще не отдыхать, а провести это время на даче и потратить деньги на что-то другое.

— Считаю, что это отнюдь не дурное качество — не иметь склонности к накопительству. И к таким людям у меня нет негативного отношения, хотя я им и не завидую (для меня это очень как-то тоскливо). Единственное, я против того, когда люди, которые копят на что-то, живут за счет других. Они не покупают себе лишнюю чашку кофе и смотрят потом в рот: мол, у меня же денег нет, я на квартиру коплю, — заключает Юля.

Психолог: «Отношение к деньгам зачастую показывает, как человек обращается со своей тревогой, удовольствием и другими эмоциями»

— Действительно, есть определенная связь характера человека и его отношения к деньгам, — говорит персональный психолог Дарья Волк, которая ведет тренинги по отношению к деньгам. — Как правило, люди, которые склонны к накопительству, более эмоционально сдержанны. Они будут более скрупулезны в других вещах. Люди, которым легче расставаться с деньгами и делать спонтанные покупки, более открыты и эмоциональны. Конечно, это не аксиома, но какие-то такие закономерности можно наблюдать.

Вообще же, отношение к деньгам закладывается не только в характере ребенка изначально, но еще и при воспитании его в семье. Очень многое зависит от первых воспоминаний, связанных с деньгами. Первый опыт мог быть эмоционально негативным: могли родители отругать, еще что-то случилось. Человек даже может забыть об этом, но такая травма дает о себе знать на протяжении всей жизни.

Еще момент — это само отношение семьи к деньгам: насколько тревожны родители по отношению к этой теме, недоедала ли семья и так далее. Бывает, что потом у взрослых, выросших в подобных семьях, постоянно забит холодильник — и неважно, что половину придется выбросить. В таком случае деньги — это инструмент для снятия тревоги, чтобы чувствовать себя свободными. Это способ обращения со своими эмоциями. Он показывает, как человек обращается со своей тревогой, удовольствием, страхами, чувством вины и так далее.

Есть люди, которые живут будущим. Они могут купить платье, повесить его в шкаф и долго не надевать, ждать случая. И вот такое накопительство вредит человеку проживать жизнь здесь и сейчас, наслаждаться покупками в моменте. А в ситуации тех, кто, напротив, излишне сфокусирован на настоящем времени, опять же нужно смотреть: про что это? Бывает, это избегание той же ответственности, скуки, потому что ему нужны впечатления, и за это он готов платить.

Это не всегда решается волевым усилием, тем более попыткой себя переломать. Бывает, достаточно осознать свои возможности и ограничения в обращении с деньгами, бывает, что этого недостаточно. И тогда нужно более глубоко работать, чтобы преодолеть эмоциональные блоки, расширить свой диапазон поведения в обращении с деньгами, дополнить недостающую часть и стать свободней и гармоничней.