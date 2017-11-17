Белорусские строители о «кидалове» в России: Там схема налажена 21 17.11.2017, 9:59

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Каково это – трудиться по 11 часов в сутки, жить в вагончике и остаться ни с чем?

Некогда успешная строительная отрасль рушится на глазах. Строители жалуются на низкие зарплаты и отсутствие работы. Чтобы прокормить семью, многие вынуждены хвататься за любые предложения. Каково это – полтора месяца трудиться по 11 часов в сутки, жить в вагончике и остаться ни с чем, intex-press.by рассказали барановичские строители, побывавшие на стройке в Москве.

Падение после взлета

Строительная отрасль переживает не лучшие времена. В октябре 2017 года министр экономики Владимир Зиновский подчеркнул критичность ситуации в отрасли.

– Мы демонстрируем динамику во всех секторах, кроме строительства, – отметил он в эфире ОНТ.

За последние семь лет номинальная зарплата в строительстве в переводе на доллары упала на 20%, численность занятых в строительстве сократилась на четверть!

Эксперты считают, что кризис в строительстве – один из показателей неэффективности белорусской экономической модели, а упадок сферы закономерен после ее искусственного взлета за счет льготного финансирования.

– В строительство направляли не заработанные экономикой деньги, а эмиссионные, напечатанные на станке, что потом плачевно сказалось на экономике, – говорит Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари». – Несколько лет назад этот мыльный пузырь лопнул – льготное кредитование сократилось, объемы строительства упали. Поэтому строительная отрасль оказалась в той ситуации, в которой сейчас находится, и ожидать ее взлета в ближайшее время вряд ли стоит.

«Думал, детей к школе одену»

Барановичские строители говорят, что их положению сейчас «мало кто завидует», зарплаты «еле на продукты хватает». Чтобы хоть немного подзаработать, некоторые «халтурят» в родном городе, некоторые отправляются на заработки в другие страны.

Пятеро строителей, работающих в одном из барановичских предприятий, попробовали себя в качестве гастарбайтеров в Москве. Мужчины рассказывают, что в августе их знакомый предложил им поехать на заработки в Россию – сделать перегородки из гипсокартона в автосервисе в Москве, возможно, положить плитку.

– Мы согласовали расценки, всех все устроило. Он пообещал, что нас рассчитают перед отъездом обратно, – рассказывает один из мужчин.

Заработать за полтора месяца строители должны были по 70–80 тысяч российских рублей (примерно по 1,2 тысячи долларов). На предприятии мужчины написали заявления за свой счет.

– Думал, хоть детей к школе одену-обую, – говорит один из работников.

«Делайте то, что говорят»

По приезде в Россию белорусов заселили в вагончик. Официально не трудоустроили.

– Показали объект – семнадцатиэтажку. Без лифта надо было поднимать бетон на этажи, – рассказывает один из строителей. – Мы сказали, что договаривались на другую работу, но нам ответили, что материалов для гипсокартонных перегородок пока нет, поэтому делайте то, что говорят.

Потом мужчин «перекинули» на яму в автосервисе, затем – на строительство гаража. К работе на перегородках в автосервисе, куда они изначально ехали, приступили только спустя две недели.

Строители понимали, что не успеют сдать работу в срок, и предупредили об этом начальство. Им ответили: «не переживайте, сколько сделаете, за столько и заплатим».

«Чтобы выжить»

Чтобы сделать больше, трудились по 11 часов в сутки, почти без выходных. Жили в вагончике. Таких вагончиков с работягами стояло много.

– Там было немало белорусов. И отделочники, и бетонщики. Даже из Барановичей мы были не одни, – рассказывает один из мужчин.

Бытовые условия, по словам строителей, были не идеальными, но терпимыми – готовили на плите в вагончике, в туалет и за водой ходили в соседний вагон.

– Мы не привыкли к роскоши. Деньги ведь приехали зарабатывать, а не в хоромах жить, – говорит один из мужчин.

На неделю каждому авансом выдавали по полторы тысячи российских рублей (чуть больше 26 долларов). Этих денег, рассказывают мужчины, еле хватало на то, чтобы выжить.

– Покупали все самое дешевое – макароны, гречку, очень редко могли себе позволить одну курицу на пятерых, – говорит один из мужчин. – Наверное, нам специально платили так мало, чтобы мы не смогли уехать (билет стоит гораздо дороже), но и с голоду не умерли.

Командовали на стройке двое мужчин из Орши.

– Эти барыги, по-другому их не назовешь, просто издевались над нами. Собак мясом кормили, коньяк пили, а когда мы просили денег нам на еду, отвечали, что нет, – рассказывает один их мужчин.

Хорошо, что хоть на дорогу хватило

В конце концов мужчинам сказали, что если заказ не готов, то и денег не будет.

– Нас просто обманули. Сначала кидали на другие объекты, тянули резину, не везли материалы – мы физически не могли закончить гипсокартон, – рассказывает один из мужчин.

Строители понимали, что, если они не вернутся в Барановичи к 1 октября, их уволят здесь. В конце сентября они решили ехать домой. Им выдали примерно по 10 тысяч российских рублей и сказали, что остальное они уже получили в виде авансов.

– Получается, за полтора месяца я заработал около 340 долларов – четвертую часть от того, что обещали, – возмущается один из мужчин. – Домой приехал почти с пустыми карманами. Хорошо, что хоть на дорогу хватило.

До работяг деньги не доходят

Собеседники утверждают, что таким же образом в России «кидают» многих приезжих строителей. По их словам, бетонщики, жившие на стройке в соседнем вагончике, тоже уехали почти ни с чем: из обещанных 90 тысяч российских рублей им заплатили лишь третью часть.

– Люди едут от безысходности, а их просто «кидают», – возмущается мужчина. – Там целая схема налажена, как у сутенеров: начальники – в Орше, а в каждом городе – представители, которые находят рабочих. Отправляют людей в Москву, а потом кидают. Может, заказчики с ними и рассчитываются, но до работяг эти деньги не доходят.

Как вернуть зарплату

Строители собираются обращаться в правоохранительные органы, но удастся ли им получить заработанные деньги, неизвестно.

По словам юриста Сергея Зикрацкого, истребовать зарплату строителям в данном случае можно только с заказчика, на объекте которого они трудились.

– Им нужно обратиться с иском в суд по месту нахождения ответчика, то есть в России. Добиться заработанных денег было бы проще, если бы был оформлен договор. Но отсутствие трудового договора в письменной форме не говорит о его недействительности, – говорит юрист. – Если нет договора, люди имеют право использовать другие доказательства (показания свидетелей, переписку), которые подтверждают, что они действительно там работали, какой объем работы выполнили, какие суммы им обещали.

Задуматься о переобучении

Экономисты говорят, что «оживить» строительство в Беларуси в ближайшее время вряд ли получится. Из-за кризиса ни частный бизнес, ни государство не способны вкладывать в него большие деньги. А у обычных людей на это нет средств.

При этом эксперты считают, что белорусским строителям пора перестать воспринимать Россию как страну, где можно заработать огромные деньги. Из-за последствий кризиса строительный бум в России прошел.

– Белорусским строителям надо задуматься о переобучении, а не жаловаться на низкие зарплаты и неудачные заработки, – говорит Вадим Иосуб.