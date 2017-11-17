Популярный блогер показал, как свергали Мугабе 9 17.11.2017, 10:15

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Такие дела – диктатору конец.

"В столицу Зимбабве Хараре введены войска, а ее президент-диктатор Роберт Мугабе взят под стражу вместе с женой в своем дворце. Военные заявляют, что все случившееся не является военным переворотом и они "просто хотят разобраться с некоторыми вопросами в стране", но по-моему, зимбабвийцам просто надоело терпеть старого тирана, который бессменно управляет страной фактически с 1980 года и сделал Зимбабве одной из самых бедных и несвободных мест на планете", - пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович.

"Для начала, как обычно, немного истории. Роберт Мугабе — действующий президент Зимбабве с 1987 года, фактический руководитель страны — с 1980-го, в этом году он стал премьер-министром. После прихода к власти Мугабе установил в стране жесткую вождистскую диктатуру левого толка, при этом к тому же с националистическим уклоном — национализировал всю промышленность, отказался от реформ, начал жэстачайшэ регулировать цены и расправляться со своими политическими оппонетами.

Одной из политических инициатив Мугабе стал так называемый "черный передел" — реквизицию 3041 фермы у белых владельцев, вскоре после чего был принят закон, согласно которому иностранные компании должны находится исключительно в собственности чернокожих. После этих мер в мае 2002 года почти миллион человек потеряли работу, а многие предприятия (в том числе и промышленные) попросту закрылись.

В конце девяностых годов Великобритания, до этого финансово поддерживающая социальные реформы в Зимбабве, прекратила все выплаты, показав, что Мугабе расходует эти средства на строительство дворцов на покупку земли для правящей элиты, а не на нужды крестьян — на что Мугабе обиделся и заявил, что против него организован мировой заговор.

Затем Мугабе решил взяться жилье. В 2005 году в Зимбабве были ликвидированы старые кварталы, считающиеся "трущобами", но ничего нового так и не было построено, за один год без крова остались 200.000 человек, а к 2007 году эта цифра возросла до 2,5 миллионов. Оппоненты Мугабе говорят, что таким образом он отомстил гражданам, стабильно голосующих на выборах за оппозицию — в общем, как видите, никчмный народец достался очередному вождю.

За время правления Мугабе в стране началась галопирующая инфляция, которая в 2008 году достигла мирового рекорда — 100580% в год. Все эти фото, когда зимбабвийские граждане приходят в магазин с тачкой бумажных денег — не шутка, а грустная африканская реальность. Из 12 миллионов населения страны 10 миллионов живут за чертой бедности, а около 3 миллионов человек бежало в соседние страны. За стиль правления Мугабе получил кличку "людоед".

02. Нынешний политический кризис в Зимбабве был спровоцирован чистками в правящей партии — Мугабе начал расправляться с теми, кого считал своими политическими конкурентами и отправил в отставку первого вице-президента Эммерсона Мнангагву, после чего глава вооруженных сил Зимбабве Константин Чивенга пригрозил вмешаться в его действия

03. Мугабе обвинил Мнангагву в том, что тот пытается его лишить власти с помощью страшного и очень сильного колдовства, после чего тому пришлось покинуть страну. Одновременно с этим Мугабе стал преследовать около сотни чиновников из своего окружения, а в пригородах зимбабвийской столицы Хараре тем временем показались танки и бронетранспортеры:

04. Константин Чивенга сдержал свое обещание и начал ввод войск в столицу, на фото — бронетехника блокирует дорогу к Верховному суду.

05. Блокировка дорог в Хараре:

06. Чуть позже военные захватили местную телерадиокомпанию, заблокировав входы и выходы в здание и заменив ближайший выпуск новостей музыкальной передачей (видимо, аналог советского "Лебединого озера").

07. Чуть позже по местному телевидению было показано обращение генерал-майора Сибиуса Мойо, который объявил о том, что президент Мугабе и его жена взяты под стражу и им "ничего не угрожает".

08. Военная техника на улицах Хараре:

09. Военные досматривают автомобили вблизи от заблокированных правительственных и административных зданий:

10. Регулировка движения солдатами:

11. БТР блокирует одну из центральных улиц столицы:

12. Граждане страны тем временем выстраиваются в очереди к местным банкам.

13. Очередь у одного из банков в Хараре. Даже не знаю, есть ли в Зимбабве вклады в местной валюте, с такой-то инфляцией.

14. Еще один банк:

15. Уличная торговля фруктами в Хараре:

16. Плакат с портретом лидера оппозиции Моргана Цвангираи:

17. Билборд правящей партии Африканского национального союза Зимбабве и ее лидера Мугабе:

18. Рынок.

19. Очереди.

20. Военные.

Такие дела. По-моему, Мугабе конец".