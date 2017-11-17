Почему одни белорусы тратят на коммуналку в два раза больше, чем другие 2 17.11.2017, 10:27

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ФОТО: tut.by

В стране растет пропасть между бедными и богатыми.

Белорусы снова стали больше тратить на продукты: чем беднее семья, тем больше эта статья расходов. А вот богатые, судя по статистике, чаще смотрят телевизор и почти не тратятся на талончики. Хорошо или плохо живут белорусские семьи сейчас и как это выглядит в цифрах — разбирался tut.by.

Разница между бедными и богатыми семьями — больше 4 раз

Денежные средства (здесь речь идет о зарплате, пенсиях, пособиях) занимают чуть больше 94% в структуре располагаемых ресурсов белорусских домохозяйств. Еще около 5% — все, что выросло на дачных участках, огородах и подворьях.

И чуть меньше 1% — льготы, которые были получены в натуральной форме, например, бесплатный проезд или отдых в санатории. Таких льгот больше всего получают семьи с детьми: там, где их два и больше, «бесплатное от государства» занимает 1,7% от всех ресурсов. Если детей нет — от 0,7 до 1,1%.

Если же смотреть на пособия (денежную форму поддержки от государства), их получают 12,9% семей. Здесь чаще всего речь тоже идет о семьях с детьми. «Но проблема в том, что многие из этих семей не нуждаются на самом деле в господдержке (имеют и без того довольно высокий уровень дохода), а при этом есть семьи без детей, которые как раз в поддержке нуждаются, но ее не получают», — делает акцент Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического центра BEROC. Кроме того, более половины домохозяйств получают пенсии, и часто для них это единственный вид доходов.

На протяжении последних лет количество семей с наименьшими располагаемыми ресурсами было примерно одинаково: 9,1−9,4% от всех домашних хозяйств. А в последние два года их количество и вовсе не менялось.

Зато «богачи» (группа семей с наибольшими ресурсами) почти не заметили кризис 2014—2015 годов. В итоге сейчас количество состоятельных домохозяйств составляет почти 39%.

За последние годы четко проявилась тенденция: бедные богатели очень медленно. В итоге, за 6 лет разрыв между 20% наименее обеспеченными домашними хозяйствами и 20% наиболее обеспеченными вырос с 3,9 до 4,2 раза.

Выросли траты на продукты и медицину, а вот транспорт как будто и не дорожал

По сравнению с 2010 годом белорусские семьи стали тратить на продукты на 3,8% больше. Однако прошлый год — это вовсе не то время, когда доля хлеба-масла была самой высокой. Больше всего в последние годы мы оставляли в продуктовых магазинах в 2012 году — 40,8% от всех расходов. Для сравнения: сейчас — 39%. Меньше тратить стали на мясо и картошку, по остальным основным группам продуктов (хлеб, рыба, молоко, овощи, фрукты) доля расходов выросла или не изменилась.

Глядя на цифры трат на здравоохранение, можно сказать, что белорусы или стали больше болеть, или медицина стала дороже (а скорее — и то и другое). Но так или иначе, а доля расходов на здравоохранение выросла в структуре трат семей с 3 до 4,6%. Зато на табак и алкоголь стали тратить на 0,1% семейного бюджета меньше.

Что любопытно, но не изменились доли расходов на такие значимые статьи, как коммуналка и транспорт. В 2010 году среднестатистическая белорусская семья отдавала на жировку 7% своих ресурсов и еще 2,3% на талончики и проездные. В 2016 году — 7,1% и 2,2% соответственно! Куда ж делись все подорожания?

— Одновременно с ростом тарифов росли и реальные доходы населения. Да, в долларах доходы вроде как не выросли с 2010 года, но вот покупательная способность все же подросла, — объясняет Катерина Борнукова. — Кроме того, доля расходов на жировку и транспорт падала в «тучные» 2013 и 2014 годы, когда доходы активно росли. А вот в кризисные 2015-й и 2016-й, когда и доходы снижались, и тарифы росли быстрее обычного, доля этих расходов опять пошла вверх. Отдельная проблема в том, что тарифы росли для всех одинаково, а вот доходы нет. Раньше относительно небогатым домохозяйствам было гораздо легче платить за коммуналку.

У бедных каждый десятый рубль — на оплату жировки

Почти в два раза отличается доля расходов на услуги ЖКХ в самых богатых и самых бедных семьях. Так что все подорожания коммуналки больше всего ощущают на себе как раз таки малообеспеченные. По статистике, в 2016 году семьи с наименьшим количеством располагаемых ресурсов тратили на ЖКУ 9,8% своих расходов. По сути, каждый десятый рубль — это оплата жировки.

А вот в семьях с наибольшим уровнем располагаемых ресурсов коммуналка не так сильно бьет по карману: она занимает всего 5,1% от расходов. При этом почти 40% этих семей живут на площади 40 квадратов и более. Тогда как среди «бедняков» таких чуть меньше 17%.

— Существующая система оплаты пока более выгодна для более обеспеченных домохозяйств, — подчеркивает Катерина Борнукова. — В то время как для одиноких пенсионеров или одиноких родителей траты на ЖКУ могут составлять и более 15−20% расходов.

Кроме того, бедные больше тратятся на связь — 7% от всех расходов. У богатых эта статья расходов занимает всего 4,3%.

— Расходы на связь обычно зависят от количества человек в семье: на человека расходуется 15−20 рублей в месяц. Поскольку среди относительно небогатых семей много больших (по числу человек), доля расходов на связь у них может быть больше, — уточняет эксперт.

Зато расходы на транспорт в самых обеспеченных домохозяйствах в 2,5 раза больше, чем у тех, кто имеет самые низкие доходы. Правда, здесь все объясняется тем, что богатые как правило имеют машины и тратятся на их обслуживание и бензин. А вот затраты на общественный транспорт в двух противоположных лагерях почти сопоставимы: 2% у самых бедных против 2,4% у самых богатых.

Богатые тратят на продукты меньше, чем бедные

Почти каждый второй рубль (или 43,7% от всех расходов) семьи с самыми низкими ресурсами отдают на продукты. При этом в группе «богачей» эти расходы уже составляют меньше трети (31,4%). Кстати, на овощи-фрукты и те и другие тратят примерно одинаково (в пределах 2%-2,5% от всех расходов на еду). Зато бедные в два раза больше богатых отдают на хлеб (8,1% против 4,2%) и мясо (12,2% против 9,1%). Рыбу вопреки расхожему мнению семьи с наибольшим количеством ресурсов тоже едят не так часто, как принято считать (1,8% от трат на продукты у самых бедных домохозяйств и 1,7% — у самых богатых).

А вот алкоголь в группе семей с наименьшими доходами более популярен, чем у состоятельных (3,9% против 3%).

— С ростом доходов расходы на продукты растут не так быстро и семьи переключаются на потребление других благ (одежда, бытовые приборы и, конечно же, услуги), — напоминает Катерина Борнукова. — А вот доля трат на алкоголь и табак также печально известно выше среди бедных домохозяйств. Тут работает как прямая зависимость (в относительно более обеспеченных домохозяйствах есть возможность обеспечить другие виды досуга; более высокий уровень образования заставляет больше задумываться о своем здоровье), так и обратная (алкоголизм приводит к потере здоровья, работы, и как следствие, к низким доходам).

Кроме того, пьют больше на селе, где доходы и другие расходы ниже (отчасти из-за большой доли натурального хозяйства).

Забавно, но, по статистике, для белорусов телевизор до сих пор важнее компьютера.

Независимо от того, к какому типу по уровню располагаемых ресурсов относится семья, в ней обязательно есть телевизор. Чем больше денег, тем больше телевизоров. Зато компьютеры есть далеко не в каждой бедной семье. Да и у богачей их меньше, чем «голубых экранов».