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«Дождь»: У патриарха Кирилла конфликт с духовником Путина

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  • 17.11.2017, 10:29
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Патриарх Кирилл

Кремль столкнулся со сложностями при организации государственных и духовных мероприятий.

У патриарха Русской православнй церкви Кирилла и епископа, наместника Сретенского монастыря Тихона Шевкунова, известного как «духовник» президента России Владимира Путина, конфликтные отношения. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на чиновников и знакомых Шевкунова.

По их словам, патриарх недоволен близостью епископа к президенту и его большими амбициями.

Кремль несколько раз сталкивался со сложностями при организации совместных мероприятий с участием главы государства, патриарха и епископа, рассказал телеканалу высокопоставленный федеральный чиновник. По его словам, патриарх пытался добиться, чтобы Шевкунов в мероприятиях не участвовал.

Собеседник добавил, что у Шевкунова и Кирилла были разные взгляды на необходимость реагировать на события, развернувшиеся вокруг фильма «Матильда».

Епископ Тихон в интервью РБК опроверг сообщение «Дождя».

«Комментировать бред – это самое скучное занятие, которое только можно придумать», – подчеркнул он.


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