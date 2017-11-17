Как правильно есть картошку и оставаться здоровым 3 17.11.2017, 10:36

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Диетолог рассказал всю правду о картофеле.

Жареная картошка, отварная, тушеная, пюре, драники, картофель фри — вариантов блюд из картофеля не перечесть, а диетологи все чаще связывают картофель с эпидемией ожирения и диабета. Правда ли это? Разобрался проект «Здоровье Mail.Ru».

Картофель — это наследие другой культуры

Продукт уже давно считается национальным в России, Беларуси, Бельгии, но на самом деле это наследие совсем другой культуры. Картофель пришел в Европу из «Империи инков» — территории нынешних Перу, Боливии, Колумбии, Чили. Вместе с сундуками золота и диковинными птицами его привезли испанские завоеватели.

В наш рацион картофель вошел только в конце XIX века, хотя Петр I прислал его из Голландии на два столетия раньше. «Внедрение» связано с кровавыми народными бунтами. Крестьяне считали, что раз картофель растет под землей, значит он — порождение нечистой силы. Кроме того, распространение получил ложный слух, что свободных крестьян, которые откажутся высаживать картофель, снова сделают крепостными.

Интересно, что европейские крестьяне тоже сначала не приняли картошку, но потом изменили свое отношение к ней: картошка помогла избавить их от голода и победить цингу. В творчестве Ван Гога есть картина «Едоки картофеля», где изображена типичная крестьянская семья за ужином — с дымящимся блюдом на столе.

Из чего состоит картофель

Картофель на 75% состоит из воды, на 20% из крахмала. Остальные его составляющие — белки, сахара, клетчатка, витамины. Средняя картофелина содержит 94 калории.

Картофель имеет большую ценность как источник витаминов и минеральных веществ.

В одной картошке размером с ладонь (100 г) содержится:

42% суточной нормы витамина В6, который участвует в кроветворении и необходим для здоровья нервной системы.

22% суточной нормы калия — его недостаток в рационе напрямую связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

14% суточной нормы витамина С — ученые из Университета Хельсинки подтвердили, что его регулярное употребление помогает справиться с простудой. Кроме того, витамин С — это антиоксидант.

В картофеле содержатся витамины тиамин (B1) и рибофлавин (B2) и микроэлементы: железо, магний, цинк, кальций, фосфор.

Картофельные белки по своей биологической ценности превосходят белки многих зерновых и не уступают мясным белкам, поскольку содержат полный комплекс незаменимых растительных аминокислот.

У картофеля есть и обратная сторона: в нем содержится токсичное вещество соланин — в местах его содержания картошка зеленеет. Соланин защищает клубни от вредителей. У человека он может вызвать отравление: головную боль и мышечные спазмы. Концентрация соланина в клубнях повышается, если хранить их на солнце. Исследование ученых из Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов показало, что отравиться им можно, только если съесть больше 2 кг неочищенной сырой картошки.

Вы неправильно готовите картофель

Почему диетологи против картофеля, проекту «Здоровье Mail.Ru» объяснил доктор медицинских наук, глава Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Олег Медведев.

Неправильные способы приготовления картофеля — жарка на сковороде и во фритюре. Они превращают картофель из полезного продукта во вредный. Разберемся почему. Сырой картофель состоит из крахмала. Крахмал — это полезный сложный углевод. Когда мы едим продукты с такими углеводами, уровень глюкозы в крови поднимается медленно, это наиболее приемлемо для организма.

Во время жарки крахмал разрушается и превращается в простые углеводы — те же, что содержатся в выпечке и сладостях. Они быстро поднимают уровень глюкозы в крови и вынуждают поджелудочную железу выделять много гормона инсулина, чтобы расщепить ее. Проще говоря, организм реагирует на «неправильную» картошку, как на сладости.

При термической обработке с картошкой происходит еще одно «превращение» — под воздействием высокой температуры (больше 120°С) образуется канцероген акриламид.

Больше всего акриламида образуется во время приготовления картофельных чипсов, при жарке во фритюре и на сковороде, меньше — при запекании. При отваривании акриламид не образуется. Многие не догадываются о том, что большинство кондитерских изделий изготовлены на основе картофеля — из него получают крахмальную патоку.

Вы едите картошку как гарнир к мясу

Привычка есть картофель на гарнир пришла к нам из советского общепита и связана с жесткой экономией. В кулинарных книгах того времени рекомендовалось заменять картофелем отсутствие сезонных овощей и круп, чтобы повысить калорийность и сделать блюдо более сытным.

На самом деле это приводит к лишнему весу и развитию диабета, особенно если вы едите картошку фри.

Как есть картофель и оставаться здоровым

Полезно запекать или отваривать картошку «в мундире». Такая термическая обработка — более щадящая. Кроме того, те самые минеральные вещества, за которые так ценится картофель, содержатся в основном именно в кожуре. Когда вы чистите картофель, вы отправляете их в мусорное ведро.

Картофель лучше есть с зеленью, квашеной капустой или с другими овощами, но не с мясом — так он лучше всего усваивается и приносит пользу, а не вред.