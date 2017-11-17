Как будет выглядеть мировой энергетический рынок в 2025 году 2 17.11.2017, 10:53

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США обгонят Россию и станут мировым лидером в добыче нефти.

По данным специалистов, потребление электроэнергии в мире продолжает расти. При этом ожидается, что вскоре США обгонят Россию и станут мировым лидером в добыче нефти.

Глобальное потепление, загрязнение воздуха и дефицит электроэнергии в развивающихся странах - на первый взгляд кажется, что попытки одновременно решить все эти проблемы заведомо обречены на провал. Ведь чем больше бедные страны наращивают объемы потребления электроэнергии, тем менее выполнимыми выглядят цели международного сообщества в защите климата и окружающей среды, пишет DW.

Еще одна Индия и один Китай

13 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежегодный доклад World Energy Outlook 2017. По данным МЭА, потребление электроэнергии во всем мире неуклонно растет, хотя и немного медленнее, чем прежде. К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится примерно на 30 процентов. По сути, это означает, что электроэнергией придется обеспечить еще одну Индию и еще один Китай, говорится в докладе.

При этом самый стремительный рост энергопотребления ожидается не в Китае, а в Индии: эксперты МЭА полагают, что этот показатель возрастет там более чем втрое. В КНР же спрос на электроэнергию увеличится лишь на 20 процентов. В Международном энергетическом агентстве объясняют это замедлением экономического роста в стране, а также "энергетической революцией" и реализацией мер борьбы с загрязнением атмосферы.

Сейчас Китай активно решает проблемы в экономике. Власти в Пекине считают, что китайские предприятия должны впредь делать ставку на инновации и стимулировать потребление на внутреннем рынке путем дальнейшего развития сферы услуг. Тем не менее, к 2040 году энергопотребление на душу населения в КНР превысит аналогичный показатель в Евросоюзе, указывается в докладе.

Зато в Европе, США и Японии потребление электроэнергии удастся сократить - в основном благодаря переходу на возобновляемые источники энергии. В 2020-х годах уголь перестанет быть основным источником получения электроэнергии. Но потребление угля в мире продолжает медленно расти. В то время как в Европе спрос на ископаемые виды топлива падает, во многих развивающихся странах дело обстоит наоборот - прежде всего в Индии, которая к 2040 году будет потреблять втрое больше угля, чем сейчас.

США станут мировым лидером по добыче нефти

Специалисты МЭА прогнозируют, что мировой спрос на нефть к 2040 году возрастет примерно на 10 процентов. При этом бесспорным лидером на мировом нефтегазовом рынке станут США. Ожидается, что к 2025 году добыча нефти в Соединенных Штатах достигнет 16,8 млн баррелей в сутки. Согласно прогнозу агентства, второе место в списке займет Саудовская Аравия с показателем 12,3 млн баррелей.

России же уготовано лишь третье место: как отмечается в докладе, к 2025 году объем добычи российской нефти снизится до 10,5 млн баррелей (в 2016 году этот показатель составлял 11,3 млн), а к 2040 году - до 8,6 млн баррелей в сутки.

В то же время уровень потребления природного газа увеличится на 45 процентов. Согласно докладу, общий объем мировой добычи газа к 2025 году превысит 4 трлн, к 2040 году - 5,3 трлн кубометров. Ожидается, что США будут доминировать и здесь. По оценкам МЭА, к 2025 году американцы обгонят Россию и будут добывать 971 млрд, а к 2040 году - более 1 трлн кубометров газа.

Россия останется лидером в экспорте газа

Как пишет МЭА, основным драйвером роста мировой газовой добычи станет сланцевый газ. Это станет возможным в первую очередь благодаря применению американскими специалистами метода фрекинга - спорной технологии добычи сланцевого газа с помощью гидроразрыва геологических пород.

В США эта технология в последние годы получила стремительное распространение. Это повлекло за собой масштабные протесты экологов, которые утверждают, что разработка месторождений сланцевого газа вредит окружающей среде. В частности, активисты опасаются, что использование этого метода приведет к загрязнению грунтовых вод и воздуха ядовитыми химическими соединениями.

В свою очередь Россия займет лишь второе место в списке крупнейших газодобывающих стран. Как отмечает МЭА, к 2025 году РФ удастся нарастить добычу газа лишь до 718 млрд, а к 2040 году - до 788 млрд кубометров. В то же время специалисты полагают, что Россия останется лидером по экспорту газа как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Чистый экспорт российского газа к 2025 году увеличится до 265 млрд кубометров (в 2016 году было 188 млрд), а к 2040 году - до 314 млрд кубометров. Соответственно доля российского газа в мировой торговле увеличится до 37 процентов к 2025 году и до 40 процентов - к 2040 году. А мировым лидером в импорте газа станет Евросоюз, его объемы закупок к 2025 году достигнут 374 млрд, а к 2040 году - 389 млрд кубометров.