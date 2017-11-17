Кремль написал для Украины хитрую пьесу 17.11.2017, 11:23

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Фото: flickr.com/marcveraart

Что стоит за обменом военнопленными, о котором заговорил Путин?

Украинские граждане, которые находятся в плену боевиков самопровозглашенных "республик" Донбасса, получили шанс вернуться домой уже до конца этого года.

Соответствующие договоренности о новом обмене, которого не было уже более года, были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком. Насколько реален такой обмен и что за него потребует Путин, узнавал "Апостроф".

Пресс-служба Путина на официальном сайте президента РФ представила договоренность об обмене в лучших традициях театральной пьесы.

Действующие лица:

Владимир Путин – президент Российской Федерации

Виктор Медведчук – его кум, переговорщик, лидер "Украинского выбора"

Владимир Гундяев (Кирилл) – патриарх Московский и всея Руси

Александр Захарченко ("Захар") – глава донецких боевиков, контролируется Путиным

Игорь Плотницкий ("Плотва") – глава луганских боевиков, контролируется Путиным

Действие первое: "Челобитная царю"

Сцена представляет собой Ново-Иерусалимский монастырь Московской области. Путин, Медведчук и Кирилл заходят в храм. У всех лица светлые, но озабоченные.

Медведчук: Владимир Владимирович, можно обратиться с просьбой, касающейся сотен людей, которые сегодня находятся по обе стороны линии соприкосновения в условиях лишения свободы? Сегодня ровно 14 месяцев, как не проходят обмены. Причина такой ситуации заключается в том, что, согласно Минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле "всех на всех". В настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех лиц, и, в первую очередь, в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления. Несмотря на это, сегодня к обмену готово большое количество людей. Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников. Именно поэтому хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных "республик" — господам Захарченко и Плотницкому – провести этот обмен как первый этап обмена "всех на всех" и освободить указанных лиц.

Кирилл: Владимир Владимирович, очень бы хотел поддержать это. Мы с вами обсуждали все эти темы, я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Поэтому со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать эту идею и совместными усилиями, может быть, все могли бы осуществить эту замечательную акцию.

Путин: Сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и "Донецкой республики", и "Луганской республики".

Действие второе: "Разговор с господами"

Сцена представляет собой кабинет президента РФ. За массивным столом сидит Путин, приложив к уху телефонную трубку. На другом конце провода "господа" Захарченко и Плотницкий. Лицо Путина напряженное, сосредоточенное.

"Руководители ДНР и ЛНР инициативу (об обмене пленными, - "Апостроф") поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", - заявляют в пресс-службе Путина.

Плотницкий: "Луганская Народная Республика" согласна с мнением Владимира Путина по вопросу обмена пленными и поддерживает инициативу Виктора Медведчука. Мы готовы обсудить и еще раз согласовать списки и количество пленных для обмена. Теперь ответ за украинской стороной.

Захарченко: В вопросе об обмене пленными я согласен с позицией президента России – мы должны руководствоваться здесь принципами человечности. Еще в 2014 году мы понимали, что в гражданской войне победит не тот, кто окажется сильнее на поле боя, а тот, кто будет руководствоваться моральными принципами, кто сохранит человеческий облик.

Занавес.

Что это было

По словам координатора волонтерской группы "Патриот" Олега Котенко, который освободил сотни украинцев из плена боевиков, представление, срежиссированное Кремлем, стало возможным благодаря давлению США.

"После того, как Волкер начал заниматься украинским вопросом, вопрос обмена военнопленными на повестке дня встал очень остро. Для Путина это вопрос, который решить легче всего, ведь это не политические уступки и не прекращение огня. Путин от этого может иметь и свои дивиденды перед выборами, мол он такой миротворец и выполняет все условия США, - сказал "Апострофу" волонтер. – Вспомните недавние переговоры Волкера и Суркова, где США предоставили России свой вариант резолюции по миротворцам на Донбассе. Сурков тогда сказал, что из 29 пунктов американской резолюции Россия признает только три. Вот обмен пленными, я думаю, как раз один из признанных пунктов. По всей вероятности, давление на РФ сейчас серьезное, и Путин хочет, чтобы с России хотя бы частично сняли санкции или не накладывали новые".

Но почему одна из главных ролей в этом действе досталась именно Медведчуку?

"А просто Путин доверяет только этому человеку, - пояснил Котенко. – Медведчуку отводится роль героя для Украины. Это политическая фигура, которая пока малозаметна, но, думаю, скоро мы ее увидим. От этого обмена он получит свои политические дивиденды".

Какие бонусы от своего миротворчества может получить Виктор Медведчук, "Апострофу" рассказал журналист из Донецка Сергей Гармаш.

"Идет подготовка к выборам. Я думаю, задача Медведчука - войти в парламент, публично или непублично, но как минимум провести туда значительную фракцию своих людей, например, через "За життя" или "Оппозиционный блок", и переориентировать Украину в сторону России, ведь Медведчук - основной проводник идей России в Украине, - отметил Гармаш. – Ему не интересен Донбасс как таковой, ему нужна вся Украина. Все, что делается на Донбассе, делается для ослабления Украины, чтобы потом иметь возможность вернуть ее под влияние РФ".

Но какими бы ни были стратегические планы Путина и Медведчука, сам факт готовности Кремля к долгожданной сделке по заложникам с первого взгляда кажется позитивным. Но эксперты уверяют – это только на первый взгляд. Все дело в том, что позиция Украины относительно людей, которые совершили тяжкие преступления, остается неизменной – они должны сидеть. На днях этот тезис еще раз подтвердила вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"Мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никоим образом не подпадает под действие Минских соглашений, например, "беркутовцев", которых подозревают в убийстве Героев Небесной Сотни", - заявила она.

Соответственно, процесс может так и не сдвинуться с мертвой точки. "Ведь в Минске так и не достигнута договоренность по техническому осуществлению обмена. Боевики все же требуют тех людей, которых Украина не может отдать", - напоминает Котенко.

Вот и выходит, что, спрятавшись за миротворческой риторикой, на самом деле Кремль умышленно пасует в офсайд.

"И здесь Путин опять может в чем-то обвинить Украину и сказать, что действительно хочет обмена, даже указание дал, а Украина на это не хочет идти, - прогнозирует Олег Котенко. – Но какой-то обмен, я думаю, все же будет. После таких заявлений обычно так и происходит, но будет ли это сейчас, до Нового года или в марте, тут другой вопрос".